Corruzione e abuso di potere | Dem muovono guerra ai Trump e al “cerchio magico”

ilfogliettone

(Di lunedì 4 marzo 2019) La settimana che si apre si presenta non meno complicata per Donalddi quella precedente, che aveva visto il fallimento dei negoziati con il capo di Stato norcoreano, Kim Jong-Un e le accuse del suo ex avvocato, Michael Cohen. Ora il presidente si appresta a vedersi muoveredai Democratici come mai finora era accaduto. Sono i Democratici a dare il via a una vasta inchiesta sul presidente americano, richiedendo una serie di documenti a 81 tra persone e organizzazioni, tra i quali i figli, Eric e Donald Jr.. e il genero, Jared Kushner. Il presidente della Commissione giustizia della Camera, Jerrold Nadler, ha avanzato le richieste all'amministrazione e all'entourage del presidente, con l'obiettivo di indagare su possibili reati di ostruzione alla giustizia,dicompiuti dae dalla sua amministrazione. Nadler ha spiegato che i Democratici, che ...

TgLa7 : #Usa: La commissione giustizia della Camera ha avviato indagini per abuso di potere, corruzione e ostruzione della… - nardozza_g : RT @Lola_Pirone: Sette capi d’imputazione rigettati, niente corruzione, niente truffe, niente abuso d’ufficio, niente arricchimento persona… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Nuovi guai per il presidente americano #DonaldTrump. La Camera apre un'inchiesta su di lui per abuso di potere, corruzione, ost… -