Ciclismo | il finale settimana degli italiani Elia Viviani e Matteo Moschetti sugli

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati del mattino dell’ultima giornata. Finale tutta olandese nella sprint maschile : Ultima giornata per quanto riguarda i Mondiali di Ciclismo su pista: a Pruszkow mattinata dedicata alla velocità con le semifinali della sprint maschile ed il keirin al femminile. Andiamo a scoprire tutti i risultati. sprint maschile Sarà una sfida tutta olandese per il successo nella velocità al maschile: favorito Jeffrey Hoogland, davvero dominante sull’australiano Glaetzer (2-0 netto), che sfiderà il connazionale Harrie Lavreysen, che ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : Simone Consonni settimo provvisorio nell’omnium - Miriam Vece in finale nei 500 metri : Simone Consonni si trova in settima posizione dopo le prime due prove dell’omnium ai Mondiali di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). L’azzurro ha chiuso al quinto posto lo Scratch, vinto dallo spagnolo Albert Torres Barcelo e al nono la Tempo Race, in cui ha fatto la differenza il britannico Ethan Hayter, che guida la classifica provvisoria con 74 punti. Alle sue spalle il neozelandese Campbell Stewart a 70 e Torres Barcelo a 66, mentre ...

Ciclismo su pista - Filippo Ganna TERMINATOR! Sfiora il record del mondo ed è in finale per l’oro ai Mondiali! : Un portentoso Filippo Ganna accede alla finale per l’oro dell’inseguimento individuale ai Mondiali di Ciclismo su pista 2019 a Pruszkov (Polonia). Il verbanese Sfiora il record del mondo e conclude nettamente al primo posto le qualificazioni: nell’atto conclusivo se la vedrà con il tedesco Domenic Weinstein per il titolo. Le buone notizie per l’Italia non finiscono qui: un sorprendente e stratosferico Davide Plebani ha ...

Mondiali di Ciclismo su pista – Show di Filippo Ganna nell’inseguimento - l’azzurro in finale per l’oro : Il ciclista azzurro centra il record italiano, avvicinandosi clamorosamente al primato mondiale di Lambie La terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista esalta gli atleti italiani, in particolare Filippo Ganna che vola in finale per l’oro nell’inseguimento sui 4 km. Una prova pazzesca quella dell’azzurro, che annienta il precedente record italiano ritoccato nelle qualificazioni da Plebani, fissando il cronometro a ...

Ciclismo su pista - Mondiali Pruszkow 2019 : l’Italia femminile quinta nell’inseguimento - fuori dalla finale per il bronzo : L’Italia femminile del Ciclismo su pista è rimasta fuori dalle finali per le medaglie dell’inseguimento a squadre ai Mondiali in corso a Pruszkow, in Polonia: il quartetto azzurro (Martina Alzini – Elisa Balsamo – Letizia Paternoster – Vittoria Guazzini) ha perso lo scontro diretto contro l’Australia ed ha ottenuto un crono superiore rispetto a Nuova Zelanda e Canada, non rientrando nella finale per la ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : azzurre unica speranza nella finale dell’inseguimento a squadre - con l’Australia servirà l’impresa : La prima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Ciclismo su pista, in scena a Pruszkow (Polonia), non ha risparmiato ai colori azzurri una cocente delusione: il quartetto maschile dell’inseguimento a squadre, penalizzato da una caduta di Francesco Lamon, non ha superato la fase di qualificazione e non sarà in gara questa sera per difendere il bronzo iridato conquistato nella passata edizione nell’attesissima finale. È ancora in corsa ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : azzurre in semifinale nell’inseguimento a squadre! Italia quarta in qualifica : Primo obiettivo raggiunto per l’Italia ai Mondiali di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Il quartetto femminile approda in semifinale nell’inseguimento a squadre grazie al quarto posto nelle qualificazioni. Letizia Paternoster, Martina Alzini, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini hanno realizzato il tempo di 4:20.065, al di sotto del loro potenziale, ma comunque sufficiente per restare in corsa per la finale. Raggiungerla sarà però ...

Ciclismo - Tour de la Provence 2019 : John Degenkolb vince la volata finale - Izagirre si impone nella generale : John Degenkolb ha vinto l’ultima tappa del Tour de la Provence 2019, la quarta frazione in terra francese (162,2 km da Avignone ad Aix-en-Provence) si è risolta con una volata che ha visto il successo del tedesco della Trek Segafredo che è riuscito ad avere la meglio nei confronti di Simon Clarke (EF Education First) e Anthony Maldonado (St. Michel-Auber 93). Lo spagnolo Gorka Izagirre (Astana) ha invece conquistato la classifica generale ...

Ciclismo – Vuelta a Murcia : Luis Leon Sanchez conquista 2ª tappa e classifica finale : Luis Leon Sanchez firma una strepitosa doppietta: il ciclista dell’Astana vince la seconda tappa e la classifica generale della Vuelta a Murcia Strepitosa doppietta per Luis Leon Sanchez alla Vuelta a Murcia 2019! Il ciclista dell’Astana ha conquistato la seconda tappa della corsa spagnola, quella che portava da Beniel a Murcia, battendo con uno sprint finale il Campione del Mondo Alejandro Valverde della Movistar. Grazie a ...

Ciclismo – Gilbert si prende la 3ª tappa del Tour de la Provence : finale da F1 sul circuito Paul Ricard : Philippe Gilbert conquista la 3ª tappa del Tour de la Provence: il belga sprinta davanti a Skujins e Gallopin sul circuito Paul Ricard Uno spettacolo degno di un gp di F1, quello visto nel finale della 3ª tappa del Tour de la Provence. Sarà stato ispirato dallo storico circuito Paul Ricard, traguardo conclusivo della manche odierna, un grandissimo Philippe Gilbert capace di regolare un gruppo di 23 corridori in uno splendido finale. ...

Il Ciclismo - la banalità del doping e il riscatto finale : Sol e Liz sono giovani, inglesi, si amano, hanno appena avuto un figlio, Barry, una vita tutto sommato felice. Anche nel lavoro. Lei è una ricercatrice biologa, "nutre e disseziona senza sosta pesci zebra, ne studia le cellule del midollo, cercando di sondare il funzionamento di geni specifici".Lui è un ciclista, un gregario, il suo compito è uno soltanto: mettersi a disposizione del leader della squadra, Fabrice, uno ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo : quartetti azzurri in finale per l’oro a Hong Kong : Volano le ragazze, infliggendo quasi sette secondi alle australiane e segnando il nuovo record italiano di specialità con 4’17”438 – finale femminile contro la Germania, i ragazzi se la vedranno con gli Stati Uniti Non poteva partire meglio la sesta ed ultima tappa di Coppa del Mondo pista, in programma ad Hong Kong: dopo strepitose qualifiche, nel primo giorno di gare entrambi i quartetti azzurri conquistano la finale ...

Ciclismo - Freccia Vallone 2019 : il percorso e le squadre. Finale più duro - tre volte la Côte d’Ereffe e la Côte de Cherave : Si alza il sipario sulla prossima edizione della Freccia Vallone 2019, seconda delle tre grandi classiche delle Ardenne in programma mercoledì 24 aprile. Il percorso prevede 195,5 km con partenza da Ans e arrivo come di consueto sul Muro di Huy. La differenza principale rispetto alle ultime edizioni riguarderà la parte Finale della corsa, tradizionalmente caratterizzata da un circuito. Gli organizzatori hanno deciso di ampliare l’anello ...