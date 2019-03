CEV Volleyball Cup – Yamamay E-Work Busto Arsizio contro il Bekescsaba per la finale

sportfair

(Di lunedì 4 marzo 2019) CEV Cup:E-in campo martedì sera,ilservono due set per accedere alla. Diretta alle 20.30 su DAZN LaE-va a caccia della sua quartadi CEVCup. Martedì sera, con inizio alle ore 20.30, le farfalle di Marco Mencarelli ospiteranno il Swietelskypartendo da una situazione di chiaro vantaggio: in virtù del netto 3-0 ottenuto in Ungheria una settimana fa, le biancorosse dovranno conquistare due set nella semidi ritorno al Palaper garantirsi l’accesso all’ultimo atto della competizione.Il punteggio della sfida di andata riflette l’evidente superiorità tecnica dellecche nei confronti delle avversarie, che in ogni caso non andranno sottovalutate. In più, Alessia Gennari e compagne vengono dalla bella affermazione in Samsung Volley Cup ai ...

