Biathlon | Mondiali 2019 | le percentuali al poligono della stagione I migliori 10 e la

Sport Invernali - il programma della settimana : scattano i Mondiali di Biathlon e sci alpinismo : La Coppa del Mondo di sci alpino fra Spindleruv Mlyn e Kranjska Gora, partono i Mondiali di biathlon e sci alpinismo Tante le gare che si svolgeranno in questa settimana, ecco il programma dettagliato degli Sport Invernali che comprende anche i Mondiali di biathlon e sci alpinismo. SCI ALPINO Lun. 04/03 – Universiadi – AC (SG+SL) femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 10.00 e 13.30 locali Mar. 05/03 – Universiadi – ...

Biathlon - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La lunga attesa sta per finire: il Biathlon tornerà con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, che terranno banco dal 7 al 17 marzo. Si inizierà proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato ...

Mondiali Biathlon – Ufficializzati i convocati azzurri per Oestersund 2019 : Ufficializzati i dieci convocati per i Mondiali di Oestersund: dal 7 al 17 marzo ci saranno dodici titoli da assegnare Con la delibera numero 80 del 26 febbraio 2019, il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato i nomi degli atleti per i Mondiali di Biathlon che si terranno a Oestersund, in Svezia, dal 7 marzo al 17 marzo. Squadra femminile VITTOZZI Lisa WIERER Dorothea GONTIER Nicole SANFILIPPO Federica RUNGGALDIER Alexia Squadra ...

Biathlon - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si giocano anche la Coppa del Mondo : Giorno di convocazioni ufficiali in casa Italia in vista di quel che sarà tra poco, ad Östersund (Svezia), dal 7 al 17 marzo. Sulle nevi svedese sci stretti, fucili, forza nelle gambe e precisione saranno necessari per ambire al massimo possibile nella rassegna iridata del Biathlon. La competizione avrà una valenza anche per l’attuale Coppa del Mondo e pertanto potrà assegnare punti importanti nella sfida per la classifica generale nel ...

Biathlon - Mondiali di Seefeld : Pellegrino e De Fabiani volano in finale nella team sprint : Biathlon, Mondiali di Seefeld: Pellegrino e De Fabiani sono approdati in finale nella team sprint Federico Pellegrino se l’è presa comoda al traguardo: il valdostano, in coppia con Francesco De Fabiani, ha portato l’Italia alla finale della team sprint ai Mondiali di Seefeld. I due hanno condotto una gara di testa insieme alla Finlandia e alla Francia, con tempi inferiori a quelli della prima semifinale, così negli ultimi ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 febbraio : venerdì da non perdere con Mondiali sci - speed skating e Biathlon : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di questo 8 febbraio. Tante carne al fuoco, o forse, al gelo quella che ci apprestiamo a gustare…Da non perdere i Mondiali di sci alpino che assegneranno le medaglie nella combinata femminile. Assente Mikaela Shiffrin tante saranno le candidate al successo e la nostra Federica Brignone vorrà provarci. Poi sarà la volta dei Mondiali sulle singole distanze di speed skating dove ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 febbraio : Goggia e Paris gestiscono nelle prove in discesa - Italia quarta nella team sprint dei Mondiali speed skating. Ora il Biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi giovedì 7 febbraio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca tra neve e ghiaccio, non ci sarà un momento di tregua per tutti gli appassionati che potranno gustarsi il meglio delle discipline Invernali dalla mattina alla serata. Si incomincerà infatti con i Mondiali di sci alpino, oggi non si sono assegnano medaglie ma sono in programma due prove cronometrate della discesa ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 febbraio : il Biathlon nel gelo di Canmore. Iniziano i Mondiali di speed skating. Tornano in pista Goggia e Paris : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi giovedì 7 febbraio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca tra neve e ghiaccio, non ci sarà un momento di tregua per tutti gli appassionati che potranno gustarsi il meglio delle discipline Invernali dalla mattina alla serata. Si incomincerà infatti con i Mondiali di sci alpino, oggi non si sono assegnano medaglie ma sono in programma due prove cronometrate della discesa ...

Biathlon - Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019 : negli inseguimenti quarto Tommaso Giacomel e sesto Daniele Cappellari : Ultima giornata di gare a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, per i Mondiali Youth/Juniores di Biathlon: oggi è stata la volta delle pursuit, con gli azzurrini che ottengono due top ten con Tommaso Giacomel, quarto nella categoria Youth, e Daniele Cappellaro, sesto tra gli Juniores. Nella 12.5 km Junior maschile oro alla Norvegia con Vebjoern Soerum che chiude in 32’47″2 con 18/20 al poligono e si piazza davanti al transalpino Martin ...

Biathlon - Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019 : azzurrini fuori dalla top ten nelle sprint degli juniores : Penultima giornata di gare a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, per i Mondiali Juniores di Biathlon: oggi è stata la volta delle sprint, con gli azzurrini che non sono stati capaci di centrare la top ten, ma in sette (sugli otto in gara) hanno ottenuto la qualificazione alle gare ad inseguimento di domani, rientrando tra i primi sessanta classificati. Nella 10 km maschile oro alla Norvegia con Vebjoern Soerum che chiude in 25’42″9 con ...

Biathlon - Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019 : azzurrini fuori dalla top ten nelle sprint youth. In sette si qualificano per gli inseguimenti : Dopo la pausa di ieri sono ripresi a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, i Mondiali Youth di Biathlon: oggi è stata la volta delle sprint, con gli azzurrini che non sono stati capaci di centrare la top ten, ma in sette (sugli otto in gara) hanno ottenuto la qualificazione alle gare ad inseguimento di domenica, rientrando tra i primi sessanta classificati. Nella 7.5 km maschile doppietta slovena con Alex Cisar che chiude in 20’27″3 e, ...

Biathlon – Mondiali giovanili di Osrblie : Bakken è la nuova campionessa : Auchentaller finisce in crescendo: 16esima nella sprint ai Mondiali Giovani di Osrblie. Bakken oro: che lezione al poligono Una lezione di tiro. Maren Bakken è la nuova campionessa mondiale di sprint nella categoria Giovani grazie alla sua particolare abilità al poligono: al di là dello zero, comune ad altre atlete, quello che impressione è il suo range time, che le consente di fare davvero la differenza. Così, con tempi di rilascio ...

Biathlon - Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019 : che beffa - Italia quarta nella staffetta femminile juniores. La Svezia ci batte in volata : Arriva un’amarissima medaglia di legno per l’Italia nella staffetta femminile Juniores 3×6 km dei Mondiali di categoria di Biathlon: a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, le azzurre vengono battute in volata dalla Svezia, che conquista così il bronzo. Oro alla formazione francese, argento alla Germania. Restano così giù dal podio Samuela Comola, Irene Lardschneider e Michela Carrara. Il successo va alla Francia (Camille Bened, Sophie ...