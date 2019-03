Belen e Stefano di nuovo coppia | “Ecco come sono tornati insieme”

caffeinamagazine

(Di lunedì 4 marzo 2019) Anche se i diretti interessati non commentano in alcun modo i gossip che li vorrebbero diinancora una voltaRodriguez eDe Martino a tenere banco sulle copertine di tutti i settimanali. L’ultimo numero di “Spy”, per esempio, ricostruisce tutte le tappe che avrebbero portato i genitori di Santiago a tornare insieme. Il ritorno di fiamma è nell’aria da un paio di settimane, soprattutto dopo le foto che li hanno immortalati in aeroporto abbracciati.Il pubblico dei social è entusiasta: rivederli insieme fa piacere. Secondo voci di corridoio, la scintilla tra i due ex si sarebbe riaccesa durante la festa che il napoletano ha organizzato in un club a fine gennaio, l’Apophis Club di Milano.Durante quel party, i due ex coniugi sembravano aver fatto un viaggio nel tempo, che pareva averli trasportati ...

