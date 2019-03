Basket – Serie A | Cantù batte Brindisi nel posticipo | Gaines e Blakes incidono al Pala

Serie A Basket : Olimpia Milano-Fiat Torino Auxilium (110-91). Il racconto dal forum : Serie A Basket: Olimpia Milano-Fiat Torino Auxilium (110-91). Il racconto dal forum Riprende la Serie A dopo due settimane di lungo stop. Le emozioni della pallacanestro ci portano al Mediolanum forum in quel di Assago, dove l’Olimpia Milano si è imposta sui rivali torinesi. Netta la superiorità della squadra di mister Pianigiani, che batte la Fiat Torino Auxilium con un netto 110-91. La clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia ...

Basket - Serie A : Sassari perde 20-0 a tavolino contro Cremona - Pozzecco era squalificato : Sassari perde 20-0 a tavolino contro Cremona, una sconfitta che non fa male dato che la squadra sarda aveva perso anche sul campo Sassari perde 20-0 a tavolino contro Cremona. Questa la decisione del giudice sportivo dopo aver appreso che il tecnico Gianmarco Pozzecco avrebbe dovuto scontare una giornata di squalifica nel campionato italiano, risalente ai tempi della Fortitudo. Sassari piange a metà dato che anche sul campo aveva perso ...

Basket - 20^ giornata Serie A 2019 : Brescia espugna Pesaro nel posticipo : Vittoria importante per la Germani Basket Brescia che espugna il campo della VL Pesaro per 92-86 ed ottiene un successo fondamentale in ottica playoff. La squadra di coach Diana raggiunge quota 18 punti ed arriva a -2 dall’ottavo posto, mentre Pesaro resta sempre nelle parti basse della classifica (+2 sulla zona salvezza). Per Brescia ottima prova di Awudu Abss con 18 punti, mentre a Pesaro non bastano i 26 punti di McCree e i 24 di ...

Basket - 20^ giornata Serie A 2019 : Milano demolisce Torino - Cremona espugna Sassari : L’Olimpia Milano torna ad avere sei punti di vantaggio sulla Reyer Venezia dopo le sfide della 26^ giornata. La squadra di Simone Pianigiani ha risposto subito alla vittoria di ieri dell’Umana a Bologna, vincendo molto agevolmente contro la Fiat Torino per 110-91. Una partita totalmente dominata dai milanesi, che hanno sfiorato il record di punti segnati in questo campionato (111), con una prestazione di squadra ottima da tre punti ...

Basket - Serie A : Cremona batte Sassari 105-100 nel 20° turno di campionato : Cremona batte Sassari 105-100 dopo un tempo supplementare nel lunch match del 20° turno di campionato . Partita bellissima quella del PalaSerradimigni, giocata a ritmi altissimi e con tante emozioni ...

Basket - Serie A 2019 : il calendario delle partite di oggi (3 marzo). Programma - orari - tv e streaming : Si giocano quest’oggi sei delle otto partite della Serie A 2018-2019, dopo l’anticipo di ieri tra Virtus Bologna e Venezia e in attesa del posticipo di domani tra Cantù e Brindisi. Il Programma si apre con il mezzogiorno di fuoco tra Sassari e Cremona, che giocano in quest’occasione la finale che non è stata (perché ci si è messa in mezzo la già citata Brindisi) in Coppa Italia. Piatto forte, almeno a livello mediatico, è il ...