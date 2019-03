Basket | Dal caso-Nunnally al caso-Pozzecco | Sassari passa dalla sconfitta sul campo

Basket - la Fiat va a lezione dall'Armani. Gialloblù travolti 110-91 : A lezione di Basket. La Fiat viene travolta a Milano dai campioni d'Italia dell'Armani, 110-91,, senza entrare davvero mai in partita. Ripresa di campionato da incubo, insomma, per i Gialloblù, attesi ...

Basket - adesso è ufficiale : Dairis Bertans passa dall’Olimpia ai Pelicans : Dairis Bertans lascia la Pallacanestro Olimpia Milano per approdare ai New Orleans Pelicans, ufficiale l’addio alla squadra di Pianigiani ‘La Pallacanestro Olimpia Milano e Dairis Bertans comunicano di aver deciso insieme di interrompere il rapporto in scadenza il prossimo 30 giugno per consentire al giocatore di coronare il proprio sogno professionale e proseguire la sua carriera nella NBA. “Dairis ha manifestato il ...

Basket - colpo Virtus Bologna : dall'Nba arriva Mario Chalmers : Grande colpo della Virtus Bologna , che In vista degli ottavi di Champions League e della volata playoff in Serie A torna sul mercato rinforzandosi con Mario Chalmers , pescato dal mercato dei free-...

“Slavo e zingaro di m…” durante la partita di Basket. Atleta under 18 sospeso dal Cus Bari : L'episodio durante il match contro la Virtus Catanzaro, che ha denunciato gli insulti ricevuti da un proprio giocatore, il 18enne serbo Nicola Markovic. I compagni hanno smesso di giocare per solidarietà. Il club si scusa: "Responsabile punito, ma non siamo razzisti".Continua a leggere

Dal prossimo anno la NBA organizzerà un campionato di Basket in Africa : Dal prossimo anno la NBA, la più importante lega di basket nordamericana, organizzerà un campionato in Africa: parteciperanno 12 squadre da diversi paesi, tra cui Angola, Egitto, Kenya, Marocco, Nigeria, Rwanda, Senegal, SudAfrica e Tunisia, e si chiamerà basketball Africa League.

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Brindisi in semifinale - battuta Avellino dopo una partita dalle infinite emozioni : Una partita vibrante, incerta, piena di capovolgimenti di fronte regala all’Happy Casa Brindisi il passaggio in semiFinale di Coppa Italia. La formazione di coach Frank Vitucci supera la Sidigas Avellino per 92-95 e vola a sfidare il Banco di Sardegna Sassari nella partita che si giocherà domani sera alle 20:45 al Mandela Forum di Firenze. MVP della partita, senza discussioni, è Adrian Banks, autore di 26 punti, 5 rimbalzi e 6 assist, ma ...

Basket - Final Eight : Sassari rimonta dal -20 - elimina Venezia e va in semifinale : FIRENZE - Virtus Bologna e Vanoli Cremona aspettano le altre due semiFinaliste delle Final Eight di Coppa Italia . L'esperienza di Gianmarco Pozzecco sulla panchina di Sassari inizia con una vittoria, ...

Basket - Final Eight : Sassari che rimonta! Dal -20 alla semifinale - eliminata Venezia : FIRENZE - Venezia e Sassari scendono in campo al Mandela Forum per il terzo atto dei quarti di Finale delle Final Eight di Coppa Italia . La Reyer tocca il +20 nel secondo tempo, ma perde ...

Basket Coppa Italia - è subito sorpresa : Milano eliminata dalla Virtus Bologna : Le Final Eight di Coppa Italia di Firenze restano stregate per Milano: un anno dopo la figuraccia contro Cantù, l'AX Armani esce nuovamente al primo turno - questa volta da testa di serie numero uno - ...

Coppa Italia Basket - Firenze : Final Eight in diretta tv su RaiSport dal 14 al 17 febbraio : A Firenze si disputerà la Final Eight della Coppa Italia di basket dal 14 al 17 febbraio 2019. L’appuntamento con la rassegna di pallacanestro maschile sarà al Nelson Mandela Forum. A contendersi il trofeo saranno le prime 8 squadre classificate al termine del girone d’andata del campionato di Serie A in corso. In attesa di scoprire cosa accadrà all’interno del palazzetto fiorentino, ricordiamo che la diretta tv di ogni singola partita sarà ...

Serie A Basket – Enzo Esposito si dimette dalla panchina della Dinamo Sassari : al suo posto c’è Pozzecco : Enzo Esposito ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore della Dinamo Sassari: al suo posto chiamato Gianmarco Pozzecco Clamoroso cambio di panchina nel campionato di Serie A. Enzo Esposito non è più il coach della Dinamo Sassari. L’allenatore casertano ha rassegnato le sue dimissioni dalla società sarda dopo il ko contro Torino dell’ultima giornata (il terzo consecutivo per gli isolani). La società ha affidato l’incarico di ...

Tutti nel sociale... pro Sinnai Basket - due serate musicali per finanziare la ricostruzione del parquet distrutto in un raid vandalico : Nella serata di Venerdì 15 Febbraio 2019 si alterneranno sul palco il Coro Segossini, Madame Curie, Mondo Super , Ligabue cover band, , One More Size e Alcool , Vasco Rossi cover band, . Nella ...

Basket - Serie A 2019 - 18a giornata : Trieste espugna Brescia con un gran primo quarto - Cantù domina Cremona dall’inizio alla fine : Manca soltanto Pistoia-Milano, spostata al lunedì per le esigenze di Eurolega dell’Olimpia, al completamento di una diciottesima giornata di Serie A 2018-2019 che, nelle ultime due partite domenicali, fa registrare i successi di Trieste e Cantù. L’Alma si conferma squadra in grado di lottare per i playoff fino alla fine, mentre l’Acqua S.Bernardo accoglie con gioia il cambio di allenatore, aspettando l’evoluzione delle ...

Basket – Serie A1 femminile : la Dike Napoli si ritira dal campionato - la FIP chiede un incontro con la società : Serie A1 femminile. Rinuncia Dike Napoli. Sospesa la gara del 27 gennaio contro la Reyer Venezia. Lunedì 28 gennaio la FIP incontrerà atlete e staff tecnico del club alla presenza di LBF, GIBA e USAP La Federazione Italiana Pallacanestro, preso atto della volontà della società Dike Basket Napoli SSDARL di ritirarsi dal campionato di Serie A1 femminile, ha immediatamente sospeso la disputa della gara della squadra partenopea contro la Reyer ...