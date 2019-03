Basket | 20^ giornata Serie A 2019 | Brescia espugna Pesaro nel posticipo

oasport

(Di lunedì 4 marzo 2019) Vittoria importante per la Germanicheil campo della VLper 92-86 ed ottiene un successo fondamentale in ottica playoff. La squadra di coach Diana raggiunge quota 18 punti ed arriva a -2 dall’ottavo posto, mentreresta sempre nelle parti basse della classifica (+2 sulla zona salvezza). Perottima prova di Awudu Abss con 18 punti, mentre anon bastano i 26 punti di McCree e i 24 di BlackmonIl primo canestro è di Abass, mapiazza un break di 12-1 con un scatenato McCree.riesce ad accorciare sul -5, ma nuovamente la Vuelle ritrova un altro parziale vincente e si porta sul + 13 (24-11). A fine primo quarto il tabellone segna 26-17 per i padroni di casa. McCree apre subito il secondo quarto con una tripla, ma la zona dimette in difficoltà l’attacco pesarese e comincia la rimonta degli ospiti che ...

