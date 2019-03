Balotelli | gol e esultanza social E il Marsiglia è quarto

Balotelli - celebra gol in diretta social : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - ROMA, 3 MAR - Mario Balotelli ne fa un'altra delle sue. Impegnato con ...

Gol Balotelli - altro show con il Marsiglia per Supermario : rete pazzesca in acrobazia [VIDEO] : GOL Balotelli – Si sta giocando una giornata importante valida per la Ligue 1, in campo il Marsiglia contro il St.Etienne. Continua il momento magico dell’attaccante Mario Balotelli, Supermario ancora in gol con una rete pazzesca, in acrobazia poi prende il cellulare e fa una storia in diretta. Balotelli pronto a convincere sempre di più Roberto Mancini per un posto in Nazionale, nel frattempo è diventato un idolo per i tifosi ...

Ligue 1 - Marsiglia-Amiens 2-0 : i gol di Thauvin e Balotelli : E fanno tre. In quattro presenze. E soprattutto, il Marsiglia infila un'altra vittoria. La terza di fila. Insomma, tutto al meglio. Per Balotelli di nuovo in gol. E per la squadra di Garcia che rimane ...

Ligue 1 - Marsiglia corsaro a Digione : 2-1 con gol di Balotelli : Ancora lui, Mario Balotelli . Grazie anche a un gol del centravanti italiano , l' Olympique Marsiglia vince 2-1 a Digione , e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato. Digione in vantaggio ...

Mancini : "Avanti con i giovani Balotelli? Se fa un gol a gara..." : Firenze Ecco il primo stage azzurro del 2019, Mancini - che ringrazia i club per la disponibilità - è sorridente perché vede crescere i propri talenti. "Avanti coi giovani, sono molto soddisfatto". Lancia una battuta a Balotelli: "Se segni un gol a partita". Aiuta pure l'Inter: "Purtroppo durante la stagione ci sono momenti difficili per tutte le squadre, ma è ancora terza e può ancora migliorare visto che il campionato è lungo. Certi momenti ...

Marsiglia - gol al debutto per Balotelli : il colpo di testa di Super Mario non basta per evitare il ko [VIDEO] : Primo gol per l’attaccante italiano con la maglia del Marsiglia, sconfitto però in casa dal Lille con il punteggio di 1-2 debutto con la maglia dell’Olympique Marsiglia e subito gol per Mario Balotelli, che dimostra di essersi già calato nella nuova realtà. Purtroppo per l’OM, il colpo di testa dell’attaccante italiano non basta per evitare la sconfitta casalinga contro il Lille, trascinato dalla doppietta di Pepe. ...

Marsiglia - ecco Balotelli : "Mi manca solo il ritmo partita - poi il gol arriverà" : E' ufficiale: Mario Balotelli è del Marsiglia . Dopo aver effettuato le visite mediche in mattinata, è arrivata la firma. "Spero di rendere felici i tifosi quando inizierò a giocare - ha detto ...