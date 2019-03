Atletica | Europei Indoor 2019 Italia di bronzo in staffetta | le dichiarazioni delle

oasport

(Di lunedì 4 marzo 2019) Lafemminile dell’ha conquistato la medaglia diaglidileggera, il nostro quartetto è riuscito a conquistare il terzo gradino del podio alle spalle di Polonia e Gran Bretagna. Le azzurre sono state superlative, interpretando una gara di vertice e regalandosi un risultato di assoluto spessore tecnico.La soddisfazioneragazze traspare dallerilasciate alla Fidal. Raphaela Lukudo:“Questa bellissima maratona per me è finita nei migliore dei modi con la ciliegina sulla torta, ce la siamo meritata. Vogliamo dedicare questa medaglia ad Alessio Giovannini, con tutto il cuore, sarebbe stato molto contento di noi”. Ayomide Folorunso: “Ho abrasioni a forma di cuore dopo la caduta di ieri… non si dica che non ami l’. È un’esperienza che non dimenticherò mai, dopo la super delusione di non essere entrata in ...

