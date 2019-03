Atletica | Europei Indoor 2019 | che Italia torna da Glasgow? Squilli di Tamberi e della

oasport

(Di lunedì 4 marzo 2019) Un oro, un bronzo, ottavo posto nel medagliere, undicesima piazza nella classifica a punti (con sette top eight). Questo è il bilancio dell’aglidileggera, un bottino tutto sommato discreto in un contesto complessivamente di medio livello. Ala nostra Nazionale è riuscita a mettersi in luce in quella che era a tutti gli effetti una tappa intermedia nel percorso che conduce ai Mondiali di Doha e soprattutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020.L’uomo copertina è ovviamente Gianmarco, capace di conquistare la medaglia d’oro nel salto in alto con una facilità imbarazzante: il marchigiano, presentatosi con la migliore prestazione europea stagionale, ha dominato la finale e si è imposto con un agevole 2.32 fallendo poi 2.36 davvero di poco. Gimbo è rito alla grande dopo l’infortunio del 2016, il già Campione del ...

