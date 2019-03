Zingaretti segretario Pd con oltre il 65% Alle primarie 1 | 7 milioni di votanti

Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Pd : Dai dati relativi alle prime 200 mila schede scrutinate Nicola Zingaretti si attesta attorno al 70% delle preferenze alle primarie Pd, Maurizio Martina al 18% e Roberto Giachetti al 12%. Lo si apprende da fonti del Comitato di Nicola Zingaretti. Con questa proiezione Zingaretti si attesterebbe attorno oltre 1 milione di voti. L'affluenza alle primarie Pd si attesterebbe sopra 1,8 milioni di ...

Primarie Pd - Zingaretti oltre il 67 per cento. Giachetti e Martina : “Sei tu il segretario” : Nicola Zingaretti è incoronato nuovo segretario del Pd con un bagno di consensi nel voto popolare delle Primarie: con un’affluenza oltre il milione e settecentomila votanti, il governatore del Lazio avrebbe ottenuto ben più del 60%, secondo il suo comitato, largamente al di sopra della maggioranza necessaria del 50% più uno. La sua leadership viene...

Primarie Pd - Nicola Zingaretti verso la vittoria. Giachetti e Martina si congratulano : “Buon lavoro al nuovo segretario” : Le Primarie del Partito Democratico incoronano Nicola Zingaretti come nuovo segretario. Stando ai primi dati in arrivo dai seggi delle Primarie, si profila una netta affermazione del governatore del Lazio che viaggia attorno al 60% di preferenze: una percentuale – confermata dal suo comitato – che gli permetterebbe di diventare segretario subito, ‘saltando’ il rischio della conta in assemblea nazionale il prossimo 17 ...

Primarie Pd - Zingaretti oltre il 67 per cento. Giachetti e Martina : “Sei tu il segretario”. : Nicola Zingaretti è riconosciuto segretario del Partito Democratico dai suoi due competitor e si avvierebbe a un risultato clamoroso: oltre il 67 per cento, secondo fonti del suo comitato. Roberto Giachetti è stato il primo a complimentarsi telefonicamente con il nuovo segretario del partito: «Ho appena chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il pross...

Zingaretti oltre il 60% - Giachetti e Martina si complimentano : 'Sarà il nuovo segretario' : 'Un gesto d'inciviltà politica, una provocazione che si inserisce nel clima di intolleranza, razzismo e aggressività che c'e' nel Paese. Anche i fascisti si sentono piu' protetti - ha spiegato il ...

Primarie Pd - ai gazebo 1 - 5 milioni. Zingaretti trionfa - sarà il segretario : Nicola Zingaretti sarà il nuovo segretario del Pd. Secondo il Comitato organizzatore, ha ottenuto oltre il 60% dei voti alle Primarie. Roberto Giachetti, uno degli altri candidati con Maurizio Martina,...

Pd - Nicola Zingaretti segretario Renzi : ora basta col fuoco amico : Nicola Zingaretti ha vinto le primarie con un ampio margine ed è il nuovo segretario del Partito Democratico. Confermate le 'estimation' di Affaritaliani.it pubblicate alle ore 20. Dalle notizie delle schede che iniziano a essere scrutinate sul territorio... Segui su affaritaliani.it

PD - Zingaretti SARA' NUOVO SEGRETARIO : Secondo la prima proiezione dell'organizzazione del Pd sui voti delle primarie, Nicola ZINGARETTI raggiunge il 60%, mentre Maurizio Martina e Roberto Giachetti si attestano entrambi al 20%. "Buon lavoro Nicola ZINGARETTI, buon lavoro SEGRETARIO!" Lo scrive su su twitter Maurizio Martina. Anche Giachetti twitta:"Ho appena chiamato Nicola ZINGARETTI, che sarà il prossimo SEGRETARIO del PD per complimentarmi per il suo risultato ed anche per ...

Primarie Pd - Nicola Zingaretti verso la vittoria. Giachetti e Martina si congratulano : “Buon lavoro al nuovo segretario” : Il Partito Democratico sceglie il prossimo segretario. Stando ai primi dati in arrivo dai seggi delle Primarie, si profila una netta affermazione di Nicola Zingaretti. Il governatore del Lazio viaggia attorno al 60% di preferenze: una percentuale – confermata dal suo comitato – che gli permetterebbe di diventare segretario subito, ‘saltando’ il rischio della conta in assemblea nazionale il prossimo 17 marzo. I primi dati ...

Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del PD : Non ci sono ancora i risultati ufficiali delle primarie, ma gli avversari Maurizio Martina e Roberto Giachetti si sono già congratulati con il governatore del Lazio

Zingaretti oltre il 60% - Giachetti e Martina si complimentano : "Sarà il nuovo segretario" : Nicola Zingaretti si attesterebbe oltre il 60% dei consensi nelle votazioni per le primarie del Pd, con i seggi che si sono chiusi da poco. Questa una prima stima che circola all'interno del suo comitato elettorale. "Ho appena chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il prossimo segretario del PD per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti ...

Zingaretti oltre il 60% - Giachetti e Martina si complimentano : "Sarà il prossimo segretario" : Nicola Zingaretti si attesterebbe oltre il 60% dei consensi nelle votazioni per le primarie del Pd, con i seggi che si sono chiusi da poco. Questa una prima stima che circola all'interno del suo comitato elettorale. "Ho appena chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il prossimo segretario del PD per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti ...

Chi è Zingaretti - il segretario che guarda a sinistra nel Pd post renziano : A Nicola Zingaretti è associato un numero: 201.784. Sono i consensi che un anno fa, in occasione delle elezioni regionali del Lazio, ha ottenuto in più rispetto a quelli che la coalizione di centrosinistra e Liberi e Uguali ha registrato, lo stesso giorno, alle politiche...

Primarie Pd 2019 - Giachetti annuncia : «Ha vinto Zingaretti». Martina : «Buon lavoro Segretario» : Meno di un’ora dopo la chiusura delle urne Roberto Giachetti su Twitter: «Zingaretti sarà Segretario»