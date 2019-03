Troppi regali del Napoli che sbaglia anche un rigore | la Juventus vince 2-1

ilnapolista

(Di domenica 3 marzo 2019) Si sono giocate trein una partita sola. La prima, fino al 24esimo. La seconda, dal 25esimo alla fine del primo tempo. La terza, nella ripresa.Un match segnato dal suicidio di Malcuit nel primo tempo. Il francese cambia il match con un retropassaggio che si rivela un assist per Cristiano Ronaldo. Per il portoghese è un gioco da ragazzi cambiare direzione e superare Meret che ha la gamba protesa verso di lui. Sgambetto o no, contatto o no, c’è espulsione. Ilresta in dieci, esce Milik per Meret. E Pjanic segna la punizione. Resta di sasso il San Paolo, stasera finalmente pieno seppure dalla curva B lanciano solo cori contro De Laurentiis.Ilreagisce, colpisce un palo con Zielinski. Poi, però, prende il secondo su calcio d’angolo con colpo di testa di Emre Can.Nell ripresa comincia la terza partita. La più appassionante. Ancelotti ...

