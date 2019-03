Trapani | arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia | rapina ed

Trapani : maltrattamenti in famiglia - arrestato : Palermo, 2 mar. (AdnKronos) - Un giovane di Trapani, di 36 anni, è stato arrestati dalla Polizia di Stato con l'accusa di maltrattamenti contro familiare e conviventi, estorsione e rapina. L'uomo è stato anche deferito all’Autorità giudiziaria perché durante l’esecuzione della suddetta ordinanza, a

Trapani - ruba due televisiori in un appartamento. Arrestato 32enne autore di diversi furti : ruba con l'aiuto di un complice due televisori lcd in un'abitazione di via Fiumefreddo. Grazie alle telecamere di videosorveglianza i carabinieri sono risaliti all'autore, Alessio Minaudo, trapanese ...

Trapani : raffica di furti in appartamenti - arrestato un giovane : Palermo, 2 mar. (AdnKronos) - raffica di furti in abitazioni, arrestato un giovane. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trapani, diretti dal maresciallo maggiore Andrea Castaldi, hanno tratto in arresto, su ordinanza della Procura della Repubblica di Trapani, Alessio Minaudo, 32enne trapanese

Trapani - arrestato il re dei giochi online Calogero Luppino : faceva arrivare soldi a Messina Denaro : Calogero Luppino, imprenditore attivo nel settore delle scommesse e dei giochi online, è stato arrestato insieme ad altre due persone con l'accusa di estorsione e associazione mafiosa.Continua a leggere

