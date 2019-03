Tennis | ATP San Paolo 2019 | Guido Pella si sblocca e conquista il primo titolo Il

Tennis - ATP Acapulco 2019 : il ritorno al successo di Nick Kyrgios - batte Alexander Zverev e conquista il suo quinto titolo : Nick Kyrgios completa la settimana perfetta, conquistando il torneo ATP 500 di Acapulco. L’australiano ha sconfitto in finale il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. quinto titolo in carriera per il giocatore di Canberra, sceso fino alla posizione numero 72 del ranking mondiale. Kyrgios torna a mettere il proprio nome su un torneo ATP dopo quello di Brisbane del gennaio 2018 ed ...

Tennis - ATP San Paolo 2019 : Guido Pella affronterà Christian Garin nella finale del torneo : Il torneo ATP 250 di San Paolo, in Brasile, vedrà una finale tutta sudamericana: nelle semifinali sulla terra battuta indoor brasiliana l’argentino Guido Pella, numero tre del seeding, ha battuto il serbo Laslo Djere, mentre il cileno Christian Garin ha superato il norvegese Casper Ruud. L’argentino Guido Pella, testa di serie numero 3, elimina il serbo Laslo Djere con un duplice tie break (12-10 il primo, 7-1 il secondo) in poco ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Roger Federer vince il 100° titolo in carriera. Lo svizzero si prende la rivincita contro Tsitsipas ed entra nella storia : Missione compiuta per lo svizzero Roger Federer: titolo numero 100 in carriera ed ottava vittoria a Dubai. Il Tennista rossocrociato scrive un’altra pagina importante della disciplina con racchetta e pallina, sconfiggendo nella finale del “Dubai Duty Free Tennis Championships” il greco Stefanos Tsitsipas (da domani n.10 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 11 minuti di partita. Un incontro gestito alla grande dal ...

Il Tennista svizzero Roger Federer ha vinto il centesimo torneo ATP in singolare della sua carriera : Il tennista svizzero Roger Federer ha vinto il centesimo torneo ATP in singolare della sua carriera. Federer, che ha 37 anni, ha ottenuto la centesima vittoria a Dubai, battendo Stefanos Tsitsipas in due set, sul cemento. Il suo primo torneo

ATP Dubai - 100 volte “Re” Roger Federer : batte Tsitsipas e raggiunge Connors nell’Olimpo del Tennis - “sono al settimo cielo” : Roger Federer ha ottenuto il centesimo successo in un torneo ATP nella sua carriera, solo Connors è riuscito a scollinare tale cifra incredibile Roger Federer ha vinto il torneo numero 100 in carriera, unico tennista nella storia ad aver scollinato questa cifra assieme a Connors, il quale è arrivato sino a 109, un primato che potrebbe cadere proprio per mano dello svizzero che adesso si candida ad un ruolo da protagonista durante ...

Torino - nuovo scontro fra Appendino e il governo sulle finali Atp di Tennis : La città avrebbe voluto ospitare l'evento sportivo, ma il sottosegretario Giorgetti, che aveva promesso le garanzie necessarie, risponde di non aver ricevuto risposta dal parlamento su dove andare a ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Kyrgios in finale con Zverev. Prosegue la polemica con Nadal : Saranno Alexander Zverev e Nick Kyrgios a contendersi il trofeo dell' Abierto Mexicano Telcel , torneo ATP 500 in corso sul cemento di Acapulco, in Messico. Prosegue dunque il momento magico dell'...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Nick Kyrgios raggiunge Alexander Zverev in finale. Sconfitti Norrie e Isner : Giornata, o per meglio dire, nottata italiana di semifinali ad Acapulco (Messico) per l’ATP 500 di Tennis. Sul cemento messicano si sono disputati i due incontri che hanno delineato il quadro della finale che varrà l’ambito titolo. Nel primo match il n.3 del mondo Alexander “Sascha” Zverev ha fatto la voce grossa contro il britannico Cameron Norrie (n.64 ATP). Il teutonico si è imposto con il punteggio di 7-6 (0) 6-3 in 1 ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Federer in finale - Coric battuto 6-2 - 6-2 : Federer-Coric, la cronaca del match Partita senza storia quella andata in scena sul Centrale di Dubai, con un Roger totalmente irriconoscibile rispetto a quanto visto nei precedenti tre turni. ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Roger Federer vola in finale e ci sarà la sfida contro Stefanos Tsitsipas : Lo svizzero Roger Federer aveva un conto in sospeso con il croato Borna Coric. L’attuale n.7 del ranking, infatti, era reduce da due sconfitte consecutive contro il 22enne nativo di Zagabria. Nella seconda semifinale dell’ATP di Dubai, l’asso elvetico si è preso la rivincita e ha superato con un netto 6-2 6-2 Coric in 1 ora e 8 minuti di partita. Rimanendo sempre in tema di rivalsa, Federer se la vedrà contro il greco Stefanos ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Stefanos Tsitsipas elimina Gael Monfils dopo una battaglia lunga tre ore e vola in finale : Il primo finalista del torneo ATP 500 di Dubai è l’ellenico Stefanos Tsitsipas, che elimina al termine di una sfida durissima il transalpino Gael Monfils con lo score di 4-6 7-6 (4) 7-6 (4) dopo tre ore esatte di gioco. Nell’ultimo atto troverà il vincente del match tra il croato Borna Coric e l’elvetico Roger Federer, che inizierà a breve sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti. Nel primo set la partenza di Tsitsipas è ...

Atp Tennis - Appendino : "Senza garanzie da governo pugnalata a territorio" : "Il governo deve pubblicamente dire se sostiene oppure no le Atp, se mette o meno le fideiussioni. Ad oggi non si è assunto alcuna responsabilità. Nel caso in cui non dovesse mettere le garanzie ...