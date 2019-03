Taekwondo | Campionati Italiani Categorie Olimpiche 2019 | nella seconda giornata esultano

oasport

(Di domenica 3 marzo 2019)ed ultimadi gare a Pisa per idiper. Oggi sul tatami si sono svolti i combattimenti delle restanti quattrodi peso: -80 kg e +80 kg maschili, -67 kg e +67 kg femminili. Andiamo a scoprire i protagonisti odierni.Partiamo dai -80 kg dove rispetta il pronostico Roberto Botta (Esercito), che conquista il titolo battendo in finale Gianluca De Rosa (Olimpo Futurama Tkd) con il punteggio di 24-6. Sul terzo gradino del podio salgono invece Attilio Ventola (Tkd Gold Team) e Ivan Scala (Tkd La Pietra). Nei +80 kg successo di Matteo Milani, che in finale batte 12-6 Luigi Traversa (Accademia Dorica). Completano il podio Erminio Pilunni (Accademia del Tkd) e Matteo Marjanovic (Olimpic Tkd Verona).Nei -67 kg Ana Ciuchitu (Tkd Leonessa) riesce a battere in finale Daniela Rotolo (Fiamme Oro) per 17-6. Terzo posto per ...

