Serie A | il campionato chiuso a marzo continua a perdere appeal | “che noia | che barba

(Di domenica 3 marzo 2019) LaA è già chiusa nel mese di, la Juventus ha ammazzato l’ennesimo, sarà l’ottavo in fila per i bianconeri “Che, che, che, che!” E’ quanto direbbe Sandra Mondaini al suo Raimondo Vianello commentando laA degli ultimi anni, davvero noiosa, quasi scontata. La Juventus ha portato a casa gli ultimi 7 scudetti ed arriverà a quota 8 consecutivi anche in questa stagione. Quest’oggi i bianconeri hanno espugnato Napoli ed andando a vincere 2-1 sul campo della seconda in classifica hannola corsa scudetto già il 3 di, davvero incredibile, davvero troppo presto per un torneo dello spessore dellaA.Alfredo Falcone/LaPresseALFREDO FALCONELa competitività serve per creare, per avere seguito anche a livello internazionale. Noi italiani viviamo con piacere il duello in Premier ...

