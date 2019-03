Rosa Perrotta incinta svela il sesso del nascituro | «Sarà»

Rosa Perrotta scrive a Barbara d’Urso : emozioni dopo Domenica Live : Rosa Perrotta scrive a Barbara d’Urso dopo Domenica Live: il commento post puntata Ieri è stata sicuramente una giornata intensa e ricca di emozioni per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, dopo aver annuncio a Domenica Live che sarebbero presto diventati genitori, sono ritornati dalla d’Urso ieri per […] L'articolo Rosa Perrotta scrive a Barbara d’Urso: emozioni dopo Domenica Live ...

Scoprire in diretta televisiva di aspettare un figlio maschio. È quanto accaduto a Pietro Tartaglione a Domenica Live, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Nella puntata del 3 marzo, infatti, Rosa Perrotta ha rivelato di essere incinta e dunque il sesso del nascituro. L'ex tronista di

Pietro Tartaglione, ospite, oggi, 3 marzo 2019, di 'Domenica Live' scopre, per la prima volta, con la complicità di Barbara D'Urso, di diventare padre di un maschietto. La compagna, Rosa Perrotta, infatti, facendosi trovare, in una saletta, circondata da palloncini e figure azzurre, gli comunica la lieta novella.

Domenica Live: Rosa Perrotta rivela il sesso dal bambino di Pietro Tartaglione Rosa Perrotta è stata oggi ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live durante il talk dedicato all'Isola dei Famosi. L'ex tronista di Uomini e Donne è stata invitata nello studio di Cologno Monzese per un motivo ben preciso. Come annunciato ad inizio puntata anche dalla conduttrice napoletana, Rosa avrebbe di lì a poco svelato il sesso del bambino

L'ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta ha rilasciato un'intervista al settimanale "Oggi" nella quale ha parlato della sua gravidanza. La ragazza si è svelata senza timore parlando anche delle innumerevoli paure che l'hanno assalita al momento della scoperta della notizia. Rosa ha, infatti, detto di aver pianto poiché non si sentiva affatto pronta a diventare madre. In questo è stato molto bravo il suo futuro marito Pietro Tartaglione

In un'intervista rilasciata al settimanale "Oggi"Rosa Perrotta ha raccontato:" Ricordo che mi ero messa a piangere, non mi sentivo pronta, un figlio è una grande responsabilità e desideravo il meglio per lui. Devo dire, però, che Pietro è stato bravo a rassicurarmi.". La reazione di Rosa Perrotta subito non è stata di gioia perché ovviamante all'inizio, non si è sentiva all'altezza di un compito così importante

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi, aspetta un bambino dal suo futuro sposo, l'ex corteggiatore Pietro Tartaglione. Intervistata dal settimanale Oggi, l'attrice ed ex tronista salernitana, che ha compiuto da poco 30 anni, ha aggiunto dettagli inediti riguardanti la propria gravidanza, concentrandosi soprattutto sul momento in cui ha scoperto di essere in attesa