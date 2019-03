Primarie Pd | Zingaretti vola con il 67%

Primarie PD : ha vinto Zingaretti <br> Giachetti e Martina si complimentano su Twitter : 21:50 - Anche Matteo Renzi ha salutato il successo di Zingaretti con un tweet.Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico: gli avversari politici non sono in casa ma al Governo. Al segretario Zingaretti un grande in bocca al lupo. A Maurizio, Bobo e a tutti i volontari grazie. Viva la democrazia— Matteo Renzi (@matteorenzi) 3 marzo 2019 21:40 - Anche Martina ha riconosciuto pubblicamente il ...

Primarie Pd - Zingaretti oltre il 67 per cento. Giachetti e Martina : “Sei tu il segretario” : Nicola Zingaretti è incoronato nuovo segretario del Pd con un bagno di consensi nel voto popolare delle Primarie: con un’affluenza oltre il milione e settecentomila votanti, il governatore del Lazio avrebbe ottenuto ben più del 60%, secondo il suo comitato, largamente al di sopra della maggioranza necessaria del 50% più uno. La sua leadership viene...

Primarie Pd - Zingaretti oltre il 67 per cento. Giachetti e Martina : “Sei tu il segretario”. : Nicola Zingaretti è riconosciuto segretario del Partito Democratico dai suoi due competitor e si avvierebbe a un risultato clamoroso: oltre il 67 per cento, secondo fonti del suo comitato. Roberto Giachetti è stato il primo a complimentarsi telefonicamente con il nuovo segretario del partito: «Ho appena chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il pross...

