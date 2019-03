Primarie PD | Zingaretti è il nuovo segretario | Viva la democrazia

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Marzo : Primarie - si rivede il popolo Pd. E Zingaretti cancella i renziani : Primarie “Un milione e mezzo di voti”. Il Pd ai gazebo è ancora vivo Risvegli – Superata la soglia “limite” per il flop fissata a un milione. La macchina organizzativa tiene e non ci sono denunce di consensi pilotati e truppe cammellate di Paolo Dimalio Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio In che senso? “Non potremo mai allearci con i 5 Stelle, sarebbe come fare il pedofilo e andare con i bambini” (Silvio Berlusconi, presidente ...

Primarie Pd - Matteo Salvini : "Auguri a Zingaretti - ma affluenza ai minimi" : "Buon lavoro al nuovo segretario, Nicola Zingaretti, e complimenti per l'organizzazione anche se il dato di oggi è il minimo storico di partecipazione. Rispetto ogni singolo voto espresso ma non posso non vedere che negli ultimi 10 anni la partecipazione al voto alle Primarie del Pd si è quasi dimezzata. Dagli oltre 3 milioni del 2009 sono passati nel 2013 (Renzi segretario) a 2.814.000 e nel 2017 a poco più di un milione e ...

