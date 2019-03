Primarie Pd | padre Di Battista su FB | Ho votato 3 volte Ma il post

Primarie pd - Di Battista padre scatena la bufera sui social : In piena giornata di Primarie Pd , a far scattare la polemica è un lungo post su Faccebook di Vittorio Di Battista , padre del grillino d'assalto Alessandro, che racconta con tono ironico e dovizia di ...

Il padre di Di Battista : "Ho votato 3 volte alle Primarie". Il Pd smentisce il post - scritto prima dell'apertura dei seggi : "Contrariamente a quanto affermato, Vittorio Di Battista non ha votato né al circolo del Pd di Civita Castellana, né al seggio di Castelnuovo di Porto, né in piazza Mazzini a Roma. Solo per la precisione". Lo scrive in una nota il Partito Democratico del Lazio in riferimento. Il papà del big M5s Alessandro, sui social aveva affermato di essere riuscito a votare per ben tre volte nei gazebo dem."Mi sono docciato, ho ...

Il padre di Di Battista irride il Pd - il post su Fb : 'Ho votato tre volte alle Primarie' : Un anno dopo la debacle delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, il Partito Democratico prova a ripartire attraverso le primarie che dovranno designare la nuova guida del partito. Per qualcuno quello dell'elezione popolare del segretario rappresenta un momento di rara partecipazione democratica, per altri una corsa dove le regole non sono chiare e il dato relativo ai partecipanti rischia di essere gonfiato a dismisura da rilevazioni numeriche ...