Primarie Pd | Nicola Zingaretti si impone anche nel Brindisino

Primarie Pd - Nicola Zingaretti nuovo segretario : “Offriremo un’altra strada”. Giachetti e Martina si congratulano : Le Primarie del Partito Democratico incoronano Nicola Zingaretti come nuovo segretario. Stando ai dati in arrivo dai seggi delle Primarie, quella del governatore del Lazio sarà un’affermazione netta grazie a una percentuale tra il 65-70% di preferenze: una percentuale – confermata dal suo comitato – che gli permetterà di diventare segretario subito, ‘saltando’ il rischio della conta in assemblea nazionale il ...

Primarie Pd - Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Partito Democratico : Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Partito Democratico. Le Primarie dem, che si sono tenute oggi, hanno visto l'affermazione del presidente della Regione Lazio, davanti a Maurizio Martina e Roberto Giachetti, che si sono complimentati subito con lui. Ecco chi è il nuovo segretario del Pd.Continua a leggere

Primarie Pd - a Mosca trionfa Nicola Zingaretti : sono sempre i soliti comunisti : Le Primarie del Pd non si tengono soltanto in Italia, ma anche nel mondo. Già, c'è chi vota per il nuovo segretario anche a Mosca e in Brasile. Due luoghi non citati a caso, ma i primi da cui arrivano dei dati certi: scrutinio già concluso. Fa sorridere ciò che è accaduto in Russia: nella capitale i

Al Tg2 Motori c'è Nicola Zingaretti. Nel giorno delle Primarie del Pd : Al Tg2 Motori c’è Nicola Zingaretti. Nulla di strano se la puntata andasse in onda nella domenica delle primarie del Pd.A seggi aperti, ecco uno dei tre candidati alla segreteria nazionale dei dem colloquiare con la conduttrice Maria Leitner. L’ospite viene presentato come Governatore della Regione Lazio, aspetto che non basta per evitare l’esplosione di un piccolo grande caso politico.prosegui la letturaAl Tg2 Motori c'è Nicola ...

Primarie Pd - in Australia vince Nicola Zingaretti : Arrivano dall'Australia i primi risultati delle Primarie per la segreteria del Pd. A prevalere Nicola Zingaretti con 156 voti, pari al 64,4%, contro gli 86 di Maurizio Martina, corrispondenti al 35,5.

Primarie Pd - oggi il voto fino alle 20 per scegliere il segretario tra Maurizio Martina - Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti : E' la domenica delle Primarie per il Partito democratico. Per eleggere i 1.000 componenti dell?Assemblea nazionale e per scegliere chi sarà il nuovo segretario dem tra...

Candidati Primarie PD - per chi votare : l'appello di Nicola Zingaretti - : Il candidato, durante il confronto con Roberto Giachetti e Maurizio Martina su Sky TG24, chiede di "cambiare, di voltare pagina". E punta a "tornare ad essere credibili come alternativa a questo ...

Primarie Pd - Nicola Zingaretti e quel cambio di passo tentato per conquistare il Pd : L'amore per lui è come la passione politica: una scintilla che dura per sempre. La sua prima manifestazione studentesca - Piazza del Popolo, 13 maggio 1981 - si scioglie all'improvviso perché Alì ...