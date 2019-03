No al circo con gli animali | la protesta di fronte al Millennium e qualche famiglia torna

Il circo Arata a Castel Guelfo e il nevone del 1929 : il libro in vendita e le iniziative con le scuole nel 90° anniversario : Arianna Di Pietro è attrice e narratrice della compagnia teatrale Officine Duende, lavora da diversi anni nella produzione di spettacoli caratterizzati dall'unione di teatro di figura e di teatro ...

Bologna - viaggio nei circoli Pd : "Stiamo vivendo una seconda vita - i social non bastano più" : Nei circoli però di giovani se ne vedono pochi: "i millennials mancano di senso civico" afferma Sarah, giovane militante del Pd- "i miei coetanei non sanno che cosa la politica possa fare all'interno ...

[L'analisi] Un paese bloccato. E un governo circondato. Ormai il portavoce smentisce persino il premier : Entro il 10 aprile gli uffici devono presentare il Documento di economia e finanza con i numeri del quadro macroeconomico. E i numeri previsti non sono quelli reali. In poche parole, i conti non ...

Contributi Inps 2019 : calcolo aliquote contributive online - la circolare : Contributi Inps 2019: calcolo aliquote Contributive online, la circolare calcolo aliquote Contributi online Agevolazioni pratiche in vista in materia di Contributi Inps 2019, con il rilascio di un nuovo applicativo denominato calcolo aliquote Contributive riservato alle aziende con lavoratori dipendenti. L’applicazione sarà utile per simulare il calcolo delle aliquote Contributive da parte delle aziende per i lavoratori del settore ...

Contributi Inps 2019 : avvisi bonari in arrivo - ecco per chi. La circolare : Contributi Inps 2019: avvisi bonari in arrivo, ecco per chi. La circolare avvisi Inps Contributi novembre, la circolare L’Inps ha pubblicato di recente un messaggio avente come oggetto gli avvisi bonari riguardanti la scadenza di novembre 2018 per gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti. Si parla di Contributi Inps 2019 e, più in particolare, delle omissioni Contributive dei mesi precedenti e della possibilità di regolarizzare ...

Economia circolare : Italia primeggia in Europa ma rallenta : Bene, ma l'imperativo per il futuro è fare ancora meglio. Quando si parla di Economia circolare arrivano buone notizie per l'Italia visto che il Belpaese primeggia in Europa

Eni-Venezia : economia circolare per il porto Marghera : E' stato firmato l'accordo tra Syndial, la società ambientale di Eni, e Veritas, la multiutility della Città metropolitana di Venezia, per realizzare a porto Marghera un impianto che trasformerà la

Lollobrigida - l'ex assistente Piazzolla verso la richiesta di processo per circonvenzione d'incapace : Ha sfruttato per anni «lo stato di vulnerabilità» di Gina Lollobrigida per allontanarla dai parenti. Ma soprattutto per prosciugarle il patrimonio attraverso bonifici a cinque zeri sui conti correnti ...

Economia circolare : Italia batte Germania ma rallenta : La sfida per l’Economia circolare? Italia batte Germania 103 a 88. Il nostro Paese è sempre in pole position nelle classifiche europee dell’indice complessivo di circolarità, ovvero il valore attribuito secondo il grado di uso efficiente delle risorse, utilizzo di materie prime seconde e innovazione nelle categorie produzione, consumo, gestione rifiuti. Al secondo posto nella classifica delle cinque principali economie europee troviamo ...

Nasce il primo premio di laurea dedicato alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare nel settore tessile : Klopman, azienda leader in Europa nella produzione di tessuti per abiti da lavoro, ha dato vita, in collaborazione con la CRUI – Conferenza dei rettori delle università Italiane e con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei materiali del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche alla prima edizione del premio di laurea destinato alle migliori tesi sul tema “sostenibilità ambientale e/o economia circolare nel settore tessile” nelle ...

Economia circolare. Italia batte Germania 103 a 88 : * Implementare una Strategia nazionale e un Piano d'azione per l'Economia circolare per affrontare carenze e ritardi, con un ampio processo di partecipazione che coinvolga tutti gli stakeholder ...