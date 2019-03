Nel deserto con 500 costumi | ecco Priscilla | musical da record

Una sala concerti Nel bel mezzo del deserto dell’Arabia Saudita : Una sala da concerto sita nel pieno deserto attirerebbe le attenzioni di tutti in ogni caso, ma il Maraya Concert Hall è anche uno specchio gigante che sorprende e abbaglia, con facciate che misurano 60 x 90 metri. Opera dello studio milanese Giò Forma, già noto per l’ideazione dell’Albero della vita di Expo2015, la sala riflette il paesaggio desertico di Al Ula, una contea a 300 chilometri da Medina, in Arabia Saudita. Qui si trova il ...

Marte come il Cile : forme di vita Nel deserto più inospitale della Terra : Che cos’hanno in comune il più inospitale deserto del nostro pianeta e la superficie di Marte? Più di quanto possiamo immaginare, e non soltanto per le loro condizioni estreme. Secondo un nuovo studio internazionale guidato dall’Ames Research Center della Nasa, nascoste nell’immenso deserto di Atacama in Cile potrebbero esserci forme di vita, proprio come nei meandri del mondo rosso (ipotesi su cui gli astronomi di tutto il mondo stanno ...

USA - neve Nel deserto dell’Arizona : montagne e cactus ricoperti da uno strato bianco. Nuovi record nello stato [FOTO e VIDEO] : 1/18 ...

Bari - danneggia un'auto Nel parcheggio deserto : donna scappa ma viene ripresa dalle telecamere VIDEO : La manovra è di quelle davvero mal riuscite: nel parcheggio immenso di un negozio al San Paolo, con intorno un'area grande quanto il campo da calcio, è riuscita a sbattere contro una delle altre 2 ...

Il Napoli sprofonda a -13 Nel deserto : Ora che la Juventus è distante 13 punti, difficile poter credere ancora al miracolo. In pratica il Napoli, per poter superare i bianconeri, dovrà recuperare un punto a giornata. Impresa impossibile ...

Nel deserto della Namibia le tracce di antichi ghiacciai : L dove oggi c' la Namibia, circa 300 milioni di anni fa, quando l'Africa del Sud era unita al Sud America, c'erano immensi ghiacciai, un flusso di ghiaccio cos impressionante da far concorrenza al ...

Alluvioni lampo in Cile : gravi danni Nel deserto di Atacama - VIDEO : Giorni di pesante maltempo per il sud America, in particolare per Cile e Argentina, dove sono giunte una serie di perturbazioni molto incisive e violente che hanno provocato danni importanti e...

Nel deserto della Namibia le tracce di antichi ghiacciai : Quello che oggi è un deserto un tempo potrebbe essere stato un immenso ghiacciaio, con un flusso così impressionante da far concorrenza al moderno Antartide. E’ accaduto circa 300 milioni di anni fa, lì dove oggi c’è la Namibia, quando l’Africa del Sud era unita al Sud America. Lo spiegano sulla rivista Plos One i geologi Graham Andrews e Sarah Brown, dell’Università della West Virginia. Esplorando il deserto della ...

SEAT Tarraco 4Drive Nel deserto del Marocco : SEAT nel deserto del Marocco con il suo SUV di grandi dimensioni Tarraco, per dimostrarne le straordinarie capacità e qualità, inclusa la tecnologia 4Drive. La SEAT Tarraco, che deve il suo nome alla città mediterranea di Tarragona, è stata progettata e sviluppata presso lo stabilimento della SEAT di Martorell, è prodotta a Wolfsburg (Germania) e […] L'articolo SEAT Tarraco 4Drive nel deserto del Marocco sembra essere il primo su ...

Meteo sconvolgente! Alluvioni Nel deserto di Atacama - il luogo più arido del mondo! : Alluvione a Buenos Aires in Argentina. VIDEO Meteo CRONACHE Meteo: sconvolgimenti climatici stanno avvenendo nell'Emisfero Meridionale, la causa probabile è il Nino che, seppur di debole intensità, ha ...

Ligue 1 - Marsiglia-Bordeaux 1-0 : Rudi Garcia si salva Nel deserto del Velodrome : In un Velodrome completamente vuoto, senza Mario Balotelli e con Rudi Garcia sugli spalti, l' Olympique Marsiglia rialza la testa e b atte il Bordeaux per 1-0 . Decisivo il gol di testa segnato al 42' ...

Serie B - Palermo-Foggia 0-0 : niente gol Nel deserto del Barbera : Due grandi assenti nel posticipo della 22ª giornata: il pubblico, che lascia deserti gli spalti del Barbera, e il gol che malgrado le ottime occasioni da una parte e dall'altra non ha voluto sapere di ...

“Africa” dei Toto suonerà “per l’eternità” Nel deserto della Namibia [VIDEO] : I deserti sono posti aridi ed estremamente ostili, in cui l’unica nota positiva tra le classiche e sterminate dune di sabbia sono i miraggi di oasi di acqua fresca e cristallina. Ora però il deserto della Namibia, in Africa, avrà anche qualcosa di nuovo e insolito per allietare i disperati viaggiatori: la musica. Un artista tedesco, infatti, sta portando avanti l’ambizioso progetto di far suonare la canzone “Africa” dei Toto nel deserto per ...

"Toto" degli Africa suonerà per sempre Nel deserto della Namibia : Far suonare 'Africa' in Africa per l'eternità. E' l'ambizioso progetto di un artista tedesco, che ha collocato un impianto alimentato ad energia solare nel mezzo del deserto della Namibia, in grado di riprodurre il celeberrimo brano dei Toto per sempre.Max Siedentopf, classe 1991, tedesco di adozione, è nato però a Windhoek, in Namibia, dove è cresciuto. Oggi lavora tra Berlino, Los Angeles e Amsterdam, facendo base a ...