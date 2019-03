MAZARA DEL VALLO | ARRESTATI DAI CARABINIERI AUTORI DELLA RAPINA ALLE POSTE

Salvatore Quinci ieri a ´Turisti per cosa´ a Trapani. E continuano a MAZARA gli appuntamenti del giovedì : Il candidato sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha preso parte, nel pomeriggio di ieri, a Trapani, all'incontro organizzato nella Sala convegni del Museo Pepoli in occasione della 10° ...

MAZARA - "Addrabbanalu ponti". al via la festa più colorata dell'anno : Festoso e colorato più che mai, torna il carnevale di Mazara: 'Addrabbanalu ponti'. Saranno,infatti, le vie del Trasmazzaro ad ospitare i carri allegorici e i gruppi mascherati per il carnevale 2019, ...

MAZARA. Safer Internet Day - "Opportunità e Rischi della Rete". Incontri all'I.C : Grassa : Il tema della sicurezza online è di assoluta attualità, entra ormai a far parte della cronaca quotidiana. Ma non tutti siamo esperti e non sempre sappiamo come individuare situazioni Rischiose e come ...

MAZARA DEL Vallo - bruciavano feretri al cimitero : denunciati 7 dipendenti comunali : Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo alcune segnalazioni: i militari, grazie ad alcuni appostamenti, hanno scoperto che i dipendenti della struttura non smaltivano in modo legale i resti dei feretri dopo le esumazioni. Secondo gli investigatori i resti venivano bruciati o messi nei cassonetti. Tra i denunciati anche un funzionario comunale.Continua a leggere

MAZARA DEL VALLO E CAMPOBELLO : CONTROLLO DEL TERRITORIO. CARABINIERI ARRESTANO DUE PERSONE : I CARABINIERI della Compagnia di MAZARA del VALLO, con le articolazioni territoriali delle Stazioni di CAMPOBELLO di MAZARA e MAZARA due, nella giornata del 25 gennaio, hanno tratto in arresto due ...

Forte boato avvertito a MAZARA DEL Vallo - nel trapanese. Non risultano terremoti. : Un Forte boato è stata avvertito intorno alle ore 12.20 nell'area nord-occidentale della Sicilia e in particolare nella zona di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il Forte rumore ha colto...

Mafia - La Dia confisca il patrimonio a un imprenditore di MAZARA DEL vallo : Roma, 16 gen., askanews, - La Dia di Trapani, con provvedimento emesso dal Tribunale, ha confiscato il patrimonio dell'imprenditore di Mazara del vallo, TP, Vito Di Giorgi, giudicato, già nel 1996, ...

MAZARA DEL Vallo : Cristaldi - 'appoggio a Bianco? Fa parte dei Futuristi' : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - "Facciamo chiarezza una volta per tutte: non appoggio Pino Bianco alle prossime amministrative, il suo è uno dei nomi fra cui il movimento 'Futuristi', di cui sono presidente e di cui Bianco è tra i fondatori, sceglierà il suo candidato sindaco per Mazara". A parlare a

Migranti : Diocesi MAZARA DEL Vallo - Dl Sicurezza viola diritti umani : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - L’Assemblea diocesana di Mazara del Vallo, al termine del Convegno diocesano che si è svolto a Marsala insieme al Vescovo monsignor Domenico Mogavero, "si è interrogata anche su quello che sta accadendo nel nostro Paese riguardo ai diritti umani". "La violazione dei dir