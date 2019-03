Macron | “Tav? Ci siamo impegnati a farla Con l’Italia peripezie non gravi Buttiamo il

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2019) La crisi con l’Italia? “non”. Il Tav? Va fatto “coniugando modernità ed ecologia”. All’Italia chiede di “buttare il cuore oltre l’ostacolo”. Parole di Emmanuelnell’attesa e criticata intervista a Fabio Fazio, andata in onda domenica sera su Rai 1. Una intervista quasi mai incline alla polemica, ma più volte critica verso i nazionalismi. Registrata tre giorni fa all’ingresso dell’Eliseo l’intervista al presidente francese era stata chiesta nei giorni più difficili della crisi tra Italia e Francia. Mezz’ora “intensa”, come aveva fatto trapelare l’Eliseo, culminata nell’annuncio del vertice con Sergio Mattarella: “Saremo insieme – ha detto– con la gioventù francese e italiana, per il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo, il ...

