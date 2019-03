Macron da Fazio parla italiano e chiude le polemiche con l' Italia Il cuore oltre

Macron intervistato da Fazio - il conduttore : 'Mi sono pagato il biglietto' : La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i nostri destini sono legati, noi europei dobbiamo avere politiche comuni di stabilizzazione'. 'Tra Francia e ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio e le polemiche per l'intervista a Macron : "I biglietti aerei me li sono pagati io - non è costato niente alla Rai" : Emmanuel Macron è stato intervista da Fabio Fazio per il programma "Che tempo che fa", nella puntata in onda domenica 3 marzo 2019.Prima che venisse mandata in onda l'intervista, Fabio Fazio, parlando con Carlo Cattarelli e Paolo Mieli, ha rispsto direttamente alle polemiche emerse nei giorni scorsi in relazione ai costi del viaggio Italia-Francia.prosegui la letturaChe tempo che fa, Fabio Fazio e le polemiche per l'intervista a Macron: ...

Macron in tv da Fazio : con l’Italia malintesi non gravi - andiamo oltre : Dopo le tensioni e il richiamo dell’ambasciatore, tra Francia e Italia è ora il momento del dialogo. Emmanuel Macron domenica sera sarà intervistato da Fabio Fazio alla trasmissione «Che tempo che fa», in prima serata su Rai Uno, in un colloquio che toccherà il suo rapporto personale con l'Italia e i legami che uniscono i due Paesi...

Che tempo che fa - Giorgia Meloni inchioda Fabio Fazio : "Macron? Vediamo se hai il coraggio di..." : Fari puntati su Che tempo che fa, dove Fabio Fazio intervisterà come è arci-noto Emmanuel Macron. Intervista che ha scatenato parecchie polemiche, cavalcate in primis da Giorgia Meloni, che continua a martellare contro il programma. Già, perché la leader di Fratelli d'Italia si chiede se Fazio avrà

Matteo Salvini - lo strano silenzio sull'intervista di Fabio Fazio a Macron : ecco cosa c'è dietro : sull'intervista di Fabio Fazio ad Emmanuel Macron, in onda domenica 3 marzo a Che tempo che fa su Rai 1, tra mille proteste si è fatto notare il silenzio di Matteo Salvini. E delle parole del leader della Lega ne dà conto in un retroscena il Corriere della Sera: "Macron da Fazio? Fateci caso, io non

Domenica In - trionfo sovranista da Mara Venier a poche ore da Fazio e Macron : clamoroso - cosa va in onda : Una Domenica In mai così sovranista, quella di Mara Venier in onda Domenica 3 marzo su Rai 1. Già, perché non solo la mitica zia Mara ha nel sangue un pizzico di sovranismo, appunto. Ad avere nel ...

16 SETTIMANE DI GILET GIALLI. UN PAIO DI DOMANDE CHE FAZIO NON FARA' A Macron : Quando questo accadrà allora per una certa classe politica francese sarà veramente finita, perchè chi scende in piazza a protestare per sedici SETTIMANE ha una forza politica veramente dirompente per ...

Perruggini - Anni di Piombo - : "Macron spieghi a Fazio perché Francia è culla terroristi" : "Forse il presidente Macron si farà intervistare da Fabio Fazio per spiegare agli italiani finalmente perché il suo Paese, che fino al 9 ottobre 1981 aveva ancora la pena di morte, abbia deciso di ...

