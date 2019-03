Che tempo che fa - sfregio di Emmanuel Macron : parla solo con Mattarella - Fabio Fazio soddisfatto : Nell'intervista (o presunta tale) di Fabio Fazio ad Emmanuel Macron, trasmessa a Che tempo che fa su Rai 1, si è ovviamente parlato anche del ritiro dell'ambasciatore francese a Roma in seguito ai violenti scontri tra il governo gialloverde e l'Eliseo. E interpellato sul punto, Macron ha attaccato l

Che tempo che fa - zero domande di Fabio Fazio : monologo pro-Europa di Emmanuel Macron : Uno spottone pro-Europa. A favore di questa Europa, guidata da Francia e Germania e che relega l'Italia in un angolino. Questo il sunto dell'intervista concessa da Emmanuel Macron a Fabio Fazio, l'intervista al centro di mille polemiche trasmessa a Che tempo che fa su Rai 1. Lo dice chiaro e tondo

Macron intervistato da Fazio : «Paura migranti? Troppi arrivi ed è mancata l'Europa» : «Il biglietto di andata e ritorno per Parigi» per l'intervista a Emmanuel Macron «me lo sono pagato da solo, quindi nessun costo» per la Rai. Lo ha detto Fazio Fazio

Macron da Fazio 'Ultime peripezie non gravi - andiamo oltre' : La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i nostri destini sono legati, noi europei dobbiamo avere politiche comuni di stabilizzazione', ha detto.

Macron in tv da Fazio : con l'Italia malintesi non gravi - andiamo oltre : I Ministri dell'economia dei due paesi hanno inoltre concluso gli scambi chiedendo 'un dialogo solido, essenziale per lo sviluppo economico' di entrambi i paesi.

Macron da Fazio parla italiano e chiude le polemiche con l'Italia "Il cuore oltre l'ostacolo" : "Perché c'è tutta questa paura, anche in Italia, che è sempre stata un paese aperto? Perché gli arrivi dei migranti sono stati troppo consistenti, ed è mancata la solidarietà dell'Europa". Emmanuel Macron intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa ha parlato di Europa e migranti, puntando il dito contro gli errori commessi. "C'è la stessa paura anche in Francia, e quindi siamo stretti tra ...

Macron intervistato da Fazio - il conduttore : 'Mi sono pagato il biglietto' : La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i nostri destini sono legati, noi europei dobbiamo avere politiche comuni di stabilizzazione'.

Macron intervistato da Fazio : «Le polemiche con Roma? Non gravi. La Tav? Ci siamo impegnati a farla» : La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i nostri destini sono legati, noi europei dobbiamo avere politiche comuni di stabilizzazione».

Che tempo che fa - Fabio Fazio e le polemiche per l'intervista a Macron : "I biglietti aerei me li sono pagati io - non è costato niente alla Rai" : Emmanuel Macron è stato intervista da Fabio Fazio per il programma "Che tempo che fa", nella puntata in onda domenica 3 marzo 2019.Prima che venisse mandata in onda l'intervista, Fabio Fazio, parlando con Carlo Cattarelli e Paolo Mieli, ha rispsto direttamente alle polemiche emerse nei giorni scorsi in relazione ai costi del viaggio Italia-Francia.

Macron in tv da Fazio : con l'Italia malintesi non gravi - andiamo oltre : Dopo le tensioni e il richiamo dell'ambasciatore, tra Francia e Italia è ora il momento del dialogo. Emmanuel Macron domenica sera sarà intervistato da Fabio Fazio alla trasmissione «Che tempo che fa», in prima serata su Rai Uno, in un colloquio che toccherà il suo rapporto personale con l'Italia e i legami che uniscono i due Paesi

Che tempo che fa - Giorgia Meloni inchioda Fabio Fazio : "Macron? Vediamo se hai il coraggio di..." : Fari puntati su Che tempo che fa, dove Fabio Fazio intervisterà come è arci-noto Emmanuel Macron. Intervista che ha scatenato parecchie polemiche, cavalcate in primis da Giorgia Meloni, che continua a martellare contro il programma. Già, perché la leader di Fratelli d'Italia si chiede se Fazio avrà

Matteo Salvini - lo strano silenzio sull'intervista di Fabio Fazio a Macron : ecco cosa c'è dietro : sull'intervista di Fabio Fazio ad Emmanuel Macron, in onda domenica 3 marzo a Che tempo che fa su Rai 1, tra mille proteste si è fatto notare il silenzio di Matteo Salvini. E delle parole del leader della Lega ne dà conto in un retroscena il Corriere della Sera: "Macron da Fazio? Fateci caso, io non

