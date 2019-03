Live Napoli-Juventus 1-2 Callejon la riapre di rapina

Napoli-Juventus : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale-Live (1-2) : Napoli-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE (1-2) 63′ Ruiz entra in area e tira col sinistro, ma tiro che viene respinto dal muro bianconero. 62′ Cambio Juve: fuori Cancelo, dentro De Sciglio. 61′ Insigne crossa per Callejon, lo spagnolo sfugge a Chiellini e riesce ad insaccare il pallone in rete. Il Napoli ora ci crede! 61′ GOOOL NAPOLIIIII! CALLEJOOON! 60′ ...

Live Napoli-Juventus 0-2 Pjanic espulso : parità numerica : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo, infatti, è in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti a inizio stagione indicata come la partita...

Live Napoli-Juventus 0-2 Primo tempo : in 10 e sotto di due : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo, infatti, è in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti a inizio stagione indicata come la partita...

Napoli-Juventus 0-1 : risultato e cronaca in diretta Live : Napoli-Juventus, 26ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Live Napoli-Juventus 0-2 Micidiale raddoppio di Emre Can : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo, infatti, è in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti a inizio stagione indicata come la partita...

Napoli-Juventus : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale-Live (0-2) : Napoli-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE (0-2) 39′ Calcio d’angolo battuto corto, Bernardeschi crossa e Emre Can colpisce di testa tutto solo. Doppio vantaggio Juve! 39′ GOOOOL JUVEEEEEE! EMRE CAAAAAAAN! 36′ Punizione da lontanissimo calciata da Insigne, Szczesny para agevolmente. 34′ Mandzukic appoggia la palla a Ronaldo, il portoghese calcia ma svirgola il ...

Live Napoli-Juventus 0-1 Pjanic gol - Zielinski palo clamoroso : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo, infatti, è in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti a inizio stagione indicata come la partita...

Napoli-Juventus : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale-Live (0-1) : Napoli-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE(0-1) 29′ PALO NAPOLI! Zielinski è scatenato, si ritrova a tu per tu con Szczesny, tira rasoterra col sinistro ad incrociare e colpisce in pieno il palo! 28′ GOOOOOL JUVEEEEE! PJANIC PENNELLA UNA PUNIZIONE MAGISTRALE! 1-0 JUVE! 27′ Napoli costretto al cambio: esce Milik, entra Ospina. 26′ Errore incredibile di Malcuit che ...

Napoli-Juventus 0-0 : risultato e cronaca in diretta Live : Napoli-Juventus, 26ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Napoli - Juventus 0-0 : cronaca diretta Live - risultato in tempo reale : formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Napoli - Juventus 0-0, 1'T, PRIMO tempo 3' progressione di Can sulla trequarti, apre il braccio Hysaj ...

Napoli Juventus in Diretta Live - Formazioni - Cronaca e Risultato in tempo reale : Napoli Juventus Cronaca LIVE – A seguire la Cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 20:30: Fischio d’inizio Leggi anche: Napoli-Juventus, Formazioni ufficiali e ultime dal San Paolo: Dybala out? Napoli Juventus Cronaca LIVE, il tabellino Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabiàn, Zielinski; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti Juventus (4-3-3): […] L'articolo Napoli ...

Live Napoli-Juventus 0-0 Ancelotti sceglie Milik e Insigne : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo, infatti, è in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti a inizio stagione indicata come la partita...

Napoli-Juventus : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale-Live (0-0) : Napoli-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE(0-0) 1′ SI COMINCIA! PARTITI! 20:29 I giocatori sono in campo, l’atmosfera è caldissima al San Paolo. diretta Napoli-Juventus: le formazioni ufficiali Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti Juventus (4-3-3) – Szczesny; Cancelo, ...

Napoli-Juventus Live dalle 20.30 : Ancelotti sceglie Milik e Insigne : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo, infatti, è in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti a inizio stagione indicata come la partita...