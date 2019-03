Il Napoli e Insigne fermi al palo | 2-1 della Juve | campionato finito

VIDEO Napoli-Juventus 1-2 - Highlights - gol e sintesi. Pjanic ed Emre Can firmano il successo - Insigne sbaglia un rigore : La Juventus ha sconfitto il Napoli per 2-1 nel big match della 26^ giornata della Serie A e ha ipotecato lo scudetto visto che ha ben 16 punti di vantaggio sugli azzurri. Pjanic ha portato in vantaggio i Campioni d’Italia con una micidiale punizione, al 39′ arriva il raddoppio di Emre Can pescato da Bernardeschi in mezzo all’area. Nella ripresa le due squadre rimangono in dieci uomini (espulsioni di Meret e Pjanic), Callejon ...

Insigne - prima fascia contro la Juve : 'Io - capitano del popolo di Napoli' : 'Il distacco è ampio, ma proveremo a vincere perché questa partita ha un sapore speciale'. Lorenzo Insigne non usa giri di parole per rimarcare l'importanza unica del match contro la Juventus, ...

Napoli-Juventus - Insigne mima il gestaccio di Simeone : juventini furiosi [FOTO] : Lorenzo Insigne ha acceso la vigilia di Napoli-Juventus compiendo lo stesso gesto che Simeone ha messo in mostra pochi giorni fa al Wanda Metropolitano Napoli-Juventus si accende, nonostante manchino due giorni all’incontro. Lorenzo Insigne infatti, durante un video pubblicato dall’account ufficiale del Napoli, è stato ripreso mentre mimava il brutto gesto di Simeone messo in mostra nella vittoria del suo Atletico Madrid contro ...

Napoli – A tutto Insigne - dall’addio ad Hamsik al ruolo di capitano : “orgoglioso di aver giocato con Marek” : Lorenzo Insigne a cuore aperto: dall’addio di Hamsik al suo nuovo ruolo di capitano del Napoli “Ha fatto la storia del club, ha superato Maradona nei gol da centrocampista, è solo da prendere ad esempio. Io sono orgoglioso di aver giocato con lui“. Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, rende merito al suo predecessore Marek Hamsik, che dopo oltre 10 anni in maglia azzurra è andato a giocare in Cina. “E’ un ...

Parma-Napoli - i convocati : manca Insigne squalificato : Domani alle 18 Non ci sono novità tra i convocati di Carlo Ancelotti per Napoli-Parma in programma domani alle 18. manca Lorenzo Insigne squalificato. Tornerà per Napoli-Juventus del 3 marzo. C’è anche Chiriches che è tornato in campo giovedì in Europa League dopo un lungo infortunio I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Malcuit, Hysaj, Ghoulam, Luperto, Koulibaly, Maksimovic, Chiriches, Allan, Fabian Ruiz, Diawara, Zielinski, Verdi, ...

Napoli - Ancelotti : 'Occhio al Salisburgo'. Insigne : 'Vogliamo la finale' : Il nuovo ostacolo fra il Napoli e la finale di Baku si chiama Salisburgo. Già, l'urna di Nyon ha evitato le insidie spagnole e inglesi, regalando agli azzurri la formazione austriaca. Che, però, non è ...

Napoli - Insigne : «Il nostro obiettivo è la finale di Europa League» : Napoli - Dopo il successo contro lo Zurigo , Lorenzo Insigne ha confessato ai microfoni di Radio Kiss Kiss le ambizioni azzurre: "Crediamo di poter fare strada in Europa League, l'obiettivo è la ...

Napoli - l'Europa esalta Insigne : i suoi gol per vincere l'Europa League : l'Europa è il suo pezzo forte. È qualcosa di stimolante, che esalta le qualità di Lorenzo Insigne. Lo confermano i numeri delle utile due stagioni: l'attaccante del Napoli è quello che ha realizzato ...