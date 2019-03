Fa a pezzi due preziosi confessionali e li usa come legna da ardere | parroco nei guai

Sub spezzini dispersi a Santo Domingo - individuato il corpo di uno dei due| : Da sabato non si hanno notizie di Carlo Basso e Carlo Barbieri. Non si conosce ancora l’identità della persona individuata

Due subacquei spezzini dispersi in un lago : Mistero sulla scomparsa di due sommozzatori spezzini in una grotta del Dudu' lagoon a Santo Domingo. Dei due si sono perse le tracce sabato scorso e da allora sono in corso le ricerche da parte di un gruppo di esperti speleo-sommozzatori del luogo. I due appassionati di subacquea sono Carlo Basso, di 43 anni, e Carlo Barbieri, di 56 anni, entrambi con radici a Levanto (La Spezia). Secondo le prime, frammentarie informazioni i due si sono immersi ...

