' Emilia-Romagna in prima linea per la tutela dell' ape ligustica e del miele italiano'

Allerta Meteo Emilia Romagna : domani criticità per vento forte : “Durante la giornata di lunedì 4 marzo è previsto un generale aumento della ventilazione con venti prevalentemente sudoccidentali.Nel corso del pomeriggio-sera i venti diverranno forti con intensità comprese tra 62 e 74 Km/h (Beaufort 8) su tutti i crinali appenninici con probabili raffiche di intensità superiore. Sulle restanti zone montane e fascia collinare sono previsti venti di intensità prossima alla soglia di Allertamento, compresi ...

Emilia Romagna : lezioni a domicilio per uno studente malato di leucemia : Un ragazzo affetto da leucemia è riuscito, nonostante le cure, a studiare a casa a Rimini grazie all’aiuto degli insegnanti della sua scuola che si sono alternati per lezioni a domicilio. A riportare la storia e’ oggi il Corriere Romagna a cui la madre del giovane, a cui e’ stata diagnosticata la malattia nel 2017, ha raccontato l’esperienza che ha dato il via al protocollo di intesa tra l’Istituto Oncologico ...

Concorso assistente sociale e biologo in Emilia-Romagna e tecnico biomedico in Piemonte : In questo periodo non mancano le opportunità professionali per chi vuole cimentarsi con i concorsi pubblici. In particolare ci sono possibilità concrete per assistenti sociali, biologi e tecnici di laboratorio biomedico. Alcuni bandi per tali professioni sono stati pubblicati recentemente dall'ASP Carlo Sartori dell'Unione Val d'Enza per la professione di assistente sociale, dall'Azienda Ospedaliero di Parma per quanto riguarda quella di biologo ...

Maltempo Emilia Romagna : 51 milioni per interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio : Oltre 51 milioni disponibili, quest’anno, per interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio, in seguito agli episodi di Maltempo che hanno colpito l’Emilia-Romagna tra il 2017 e il 2018. Di questi, quasi 11 milioni serviranno per continuare i lavori più urgenti nelle zone danneggiate dagli eventi meteo eccezionali verificatisi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018, su tutte le province dell’Emilia-Romagna. Altri 40 ...

Emilia-Romagna in difesa delle api : nuove regole sull’uso dei fitosanitari : difesa dell’ape italiana e regole piu’ severe per l’uso dei prodotti fitosanitari: l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna approva una nuova legge sull’apicoltura. Sara’ vietato introdurre e allevare in regione sottospecie diverse dall’Apis mellifera ligustica, piu’ produttiva e robusta rispetto alle altre sottospecie non autoctone. Sono previste azioni per lo sviluppo e la qualificazione ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità gialla per lo stato del mare sulle coste : Allerta Meteo di colore ‘giallo’ per lo stato del mare sulla Costa Romagnola – nel Riminese, nel Cesenate e nel Ravennate – e sulla Costa Ferrarese dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. A emetterla sono l’Arpa e l’Agenzia regionale per la Protezione Civile. “Nelle prime ore della giornata di domenica – viene spiegato – si prevede la persistenza di una ventilazione forte sul mare, grado ...

Studenti delle superiori alle prese con i veri dati del CERN in tutta Italia : si inizia lunedì in Emilia-Romagna : Sono quasi 3500 gli Studenti delle scuole superiori di tutta Italia che, in contemporanea con i loro coetanei di tutto il mondo, tra il 25 febbraio e il 14 aprile potranno fare esperienza diretta di come funzionano le ricerche dei fisici che lavorano al CERN, grazie all’iniziativa Masterclass, coordinata in Italia dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). I ragazzi si recheranno nelle università, a partire da quelle dell’Emilia Romagna ...

Maltempo Emilia Romagna : 1 milioni e 600 mila euro di risarcimenti per maltempo : Arrivano i primi risarcimenti dei danni agli 89 privati e alle 102 imprese Emiliano-romagnole, comprese quelle agricole, colpiti dalle conseguenze dell’ondata di maltempo che dal 27 ottobre a primi di novembre del 2018 ha interessato tutte le province della Regione. Il Governo ha deliberato un primo stanziamento per l’Emilia-Romagna di 1 milione 680 mila euro: ai cittadini, per i danni ad abitazioni principali o secondarie, sono ...

No al bimbo diabetico all’asilo : accade in Emilia Romagna : La Provincia di Reggio Emilia convocherà a breve Ufficio scolastico e Ausl per cercare una soluzione, al di là dello specifico caso, alle problematiche legate alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico. Lo ha annunciato il presidente dell’ente locale, Giorgio Zanni. Le dichiarazioni arrivano dopo il caso del bimbo dell’Appennino reggiano rifiutato da un asilo pubblico perché diabetico, con le maestre che si sono appellate ...

Smog Emilia-Romagna : prorogate le misure emergenziali : Le misure emergenziali antiSmog in Emilia–Romagna sono state confermate e prorogate fino a lunedì 25 febbraio, con l’aggiunta della provincia di Forlì-Cesena: i provvedimenti scattano da venerdì 22 a causa della persistenza dell’aumento diffuso delle concentrazioni di PM10, a partire dall’area occidentale della regione, che ha portato al superamento della soglia di legge. Le misure prevedono l’estensione dei limiti ...

AIGAE : dall’Emilia-Romagna parte progetto pilota per portare il racconto della Natura nei cinema e nei teatri : “parte progetto pilota per raccontare l’Italia a chi non può viverla. In Emilia-Romagna ben 6 comuni, ristoranti ed imprese ricettive, fanno rete per portare la Natura, l’Appennino, il territorio italiano a chi non può raggiungere luoghi che sembrano inaccessibili. Per portare il racconto dell’Appennino al Teatro o al cinema. Non possiamo pensare che la Natura non possa raggiungere tutti. Non possiamo pensare che l’ambiente, la Terra, i ...

Smog - è emergenza stop ai diesel Euro 4 in molti comuni di Piemonte - Lombardia - Veneto ed Emilia Romagna : TORNA l'emergenza Smog in Pianura Padana. La causa è l'assenza di vento e di pioggia, che da venerdì ha fatto salire le polveri sottili sopra i livelli di guardia. Da oggi, martedì, e fino a giovedì ...

Scossa di terremoto in Emilia Romagna - avvertita a Reggio Emilia : Una Scossa di terremoto si è verificata poco fa, alle ore 19.23, in Emilia Romagna. Il sisma, di magnitudo 2.4, ha avuto epicentro nei pressi di Bagnolo in Piano (RE), poco a nord di Reggio...