Ecco perché Travolta ha detto no alla Clerici : 'Con me non ha voluto ballare' : Antonella Clerici, la conduttrice di "Sanremo Young", è ospite di Mara Venier a "Domenica In", descrive la bellezza della sua nuova vita con Vittorio Garrone, racconta un retroscena su John Travolta: '...

Conte Juventus : ritorno davvero possibile - Ecco perché! : Conte Juventus- Il futuro di Allegri è sempre più incerto. La recente chiusura di tutti i suoi profili social sembra essere direttamente correlato a problemi con l’ambiente bianconero. L’esclusione dalla Coppa Italia e l’andata degli ottavi di Champions a Madrid, hanno minato il terreno attorno al tecnico toscano. Se dovesse fallire la “remuntada” in casa, […] More

C'è posta per te - per la prima volta un messaggio insolito in sovraimpressione : Ecco perché : Un fatto decisamente insolito, che ha colpito anche i telespettatori storici di C'è posta per te. Nella puntata di ieri dello show condotto da Maria De Filippi, infatti, per la prima volta...

[Il retroscena] Così è stato preso Di Lauro : Ecco perché la sua cattura apre scenari inquietanti : Pensavano che stesse all'estero. Forse a Dubai, per non dire Spagna. Dopo 14 anni, da quel 7 dicembre del 2004 quando fece perdere le sue tracce, un giorno all'improvviso ecco che si è materializzato ...

Il presidente 81enne vuole candidarsi per la 5a volta : Ecco perché l'Algeria scende in piazza : ...2% nei settori che non dipendono dagli idrocarburi, per dare l'impressione di uno sforzo della diversificazione dell'economia. Altre ragioni sono legate alla ricandidatura di Bouteflika. La ...

Anticipazioni Amici - cambio meccanismo per accesso al Serale? Ecco perché : Amici Anticipazioni, la discussione tra Veronica e Alessandra su Mowgly Queste non sono propriamente Anticipazioni su Amici ma sono senz’altro delle riflessioni plausibili su quello che potrebbe succedere molto presto nel programma se l’andazzo dovesse essere questo. Maria De Filippi infatti si trova davanti una commissione che non vota sempre l’esibizione e se questo vale […] L'articolo Anticipazioni Amici, cambio ...

Teo Teocoli e Adrian : ‘Ecco perché ho detto basta allo show di Adriano Celentano’ : Adrian nonostante il flop negli ascolti è il caso televisivo dell’anno. Non va in onda da settimane ma si continua a parlare del progetto di Adriano Celentano, ora in pausa forzata almeno fino a quest’autunno. Già da subito si era capito che qualcosa stava andando storto: Michelle Hunziker e Teo Teocoli annunciati e poi fuggiti da Verona (da dove andava in onda lo show dal vivo che anticipava il cartoon). Poi lo spettacolo va in onda ...

Allegri-Inter - Ecco perchè si può davvero : occhio al retroscena : ALLEGRI INTER- Come annunciato in mattinata, e come riportato nelle scorse ore da “Il Messaggero” e da “TuttoSport“, l’Inter starebbe pensando in maniera netta e decisa a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Di fatto, Marotta potrebbe tentare di convincere l’attuale tecnico bianconero a prendere in seria considerazione l’idea di sposare il colori nerazzurri […] L'articolo ...

Adrian - Teocoli : "Ecco perché ho mollato Celentano" : 'Febbraio e marzo me li sono bruciati per colpa di Adrian. Ho perso serate nei locali, aspettando di registrare il più grande flop della tv che non ho mai fatto. Altro che quello che dice Claudia Mori'...

Allegri social - il retroscena : “Ecco perchè ho chiuso tutti i profili social” : Allegri social – Durante questa settimana ha fatto tanto discutere la scelta di Allegri di chiudere tutti i suoi profili social, da Instagram a Twitter. Giravano voci secondo cui lo avesse fatto per i troppi insulti ricevuti da parte di alcuni tifosi. Oggi in conferenza il tecnico ha spiegato la sua scelta. Leggi anche: Napoli-Juventus […] More

Pietro Senaldi : "Luigi Di Maio si è alfanizzato. Ecco perché il governo durerà" : "Il governo litiga su tutto, sulla Tav, sull'autonomia e ora pure sulle case chiuse ma durerà". Pietro Senaldi, a #90secondi, spiega perché l'esecutivo avrà vita lunga: "Luigi Di Maio si è alfanizzato. Non ha alcuna intenzione di lasciare la sua poltrona e per questa ragione sta abiurando tutti i pr

Birgi - Angius/1 : "Continuità territoriale? Serve a poco - Ecco perchè" : La Regione Siciliana ha annunciato che lo Stato ha messo a disposizione 52 milioni di euro per la continuità territoriale. Ossia misure per le zone disagiate e isolate per aumentare i collegamenti con ...

Perché mangiare pollo crudo fa male ed è pericoloso? Ecco quali sono i rischi : Il pollo crudo è pericoloso: 37enne donna inglese muore in vacanza Un fatto di cronaca emblematico che spiega Perché il pollo crudo fa male è quello di una malcapitata donna inglese di 37 anni, in ...

Juventus.com – Mandzukic e Matuidi premiati a Torino : Ecco perchè : Juventus.com – Giornata speciale per due pilastri della Juve di Allegri. ?Blaise Matuidi e Mario Mandzukic hanno ricevuto un importante riconoscimento quest’oggi a Torino. premiati per i risultati sportivi di rilievo internazionale raggiunti nel corso del 2018. Leggi anche: Infortunio Douglas Costa, ecco quando tornerà in campo l’esterno brasiliano Juventus.com – premiati Mandzukic e Matuidi […] More