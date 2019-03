Cui prodest? La mappa chi vince-chi perde dopo otto mesi di Governo M5S-Lega

ilsole24ore

(Di domenica 3 marzo 2019) Più che a una luna di miele, la storia delConte, dal primo Cdm a giugno 2018 a oggi, assomiglia alla cronaca di una guerra a bassa intensità tra M5S esu praticamente tutto: temi ...

ivanscalfarotto : Escludere uno su tre non succede per caso, né si può dire che non siano informati. E dunque la domanda è: cui prod… - battistabd : @fanpage Addossare mancata trasparenza partiti inesistente dal45, paraculando #M5S è giornalismo? NO voi fate solo… - misnrotta : @Etruria72 @fattoquotidiano La prova fisica in gravidanza non credo sia il -