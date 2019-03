Cinema | ' Dragon Trainer' guida la hit del box office Usa

«Dragon Ball Super Broly» : il nuovo film campione d’incassi in Giappone arriva al Cinema in Italia : Il pericolo incombe, ed è di quelli impossibili da ignorare. Ha le sembianze di Broly, il terzo Saiyan giunto sulla Terra per vendicarsi di Son Goku e Vegeta e di tutta l’umanità che gli ha voltato le spalle. I suoi poteri sono incredibili. A ogni colpo inferto acquista potenza e capacità di contrattaccare e annientare il nemico per sempre, in una battaglia che si preannuncia tutto fuorché scontata. Dopo aver conquistato i fan di tutto il ...

Dragon Ball Super Broly film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Dragon Ball Super Broly è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 28 febbraio 2019 che dopo l’uscita in Giappone lo scorso dicembre, arriva anche in Italia per la gioia di tutti i fan. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Dragon Ball Super Broly film al cinema: scheda e ...

DRAGON BALL SUPER : BROLY IN ANTEPRIMA NEI THE SPACE Cinema : DRAGON BALL SUPER: BROLY si appresta a scatenare tutta la sua potenza nei CINEMA dal prossimo 28 febbraio. Una nuova, SUPERsorpresa aspetta tutti i fan che non vedono l’ora di gustarsi questo film che ha già sbancato il box office in tutti i Paesi in cui è uscito. In collaborazione con The SPACE CINEMA, Anime Factory organizza, il 20, 21 e 22 febbraio, anteprime per il pubblico a Milano, Roma e Napoli, in occasione ...