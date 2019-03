Atletica | Europei Indoor 2019 | guerriere di bronzo | l’Italia festeggia con la staffetta

Atletica – Europei indoor : splendido oro azzurro nella 4×400 femminile! : Europei indoor di Glasgow, l’Italia vince il bronzo nella 4×400 femminile: Lukudo, Folorunso, Bazzoni e Milani in paradiso Lukudo, Folorunso, Bazzoni, Milani: l’Italia vince il bronzo agli Europei 2019 nella 4×400 femminile! Immense le ragazze azzurre, giunte terze al termine di una gara pazzesca. Azzurre subito in zona podio sin dal primo cambio, dopodichè Polonia e Gran Bretagna hanno leggermente staccato il gruppo, con ...

Atletica – Europei Indoor : niente da fare per Lorenzo Perini e Luminosa Bogliolo - azzurri fuori dalle finali dei 60 HS : Entrambi gli azzurri non sono riusciti ad ottenere la qualificazione per le finali dei 60 HS Due millesimi soltanto. Non basta la seconda prestazione in carriera a Lorenzo Perini per entrare nel G8 d’Europa dei 60 ostacoli. Per il 24enne lombardo si materializza la beffa: è il primo degli esclusi con 7.70, a quattro centesimi dal personale, stesso tempo ma un soffio peggio dell’ultimo promosso, il finlandese Elmo Lakka. Perini, ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : Tentoglou e Peleteiro vincono con due zampate - Schwanitz beffata. Perini e Bogliolo out in semifinale : A Glasgow (Gran Bretagna) è incominciata l’ultima giornata di gare degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera. Mattinata riservata a tre finali ma anche alle semifinali dei 60 ostacoli e a due prove dell’eptathlon, in serata il resto del programma. FINALI: SALTO TRIPLO (FEMMINILE) – La spagnola Ana Peleteiro festeggia siglando la miglior prestazione europea stagionale (14.73 metri). La 23enne, già bronzo ai Mondiali ...

Gianmarco Tamberi ha vinto l’oro nel salto in alto agli Europei indoor di Atletica : Ieri sera l’atleta italiano Gianmarco Tamberi ha vinto l’oro nella gara del salto in alto agli Europei indoor di atletica. Era dal 2016 che Tamberi non vinceva una medaglia in un torneo internazionale: in mezzo ha avuto un gravissimo infortunio

Atletica - Europei indoor Glasgow 2019 - Lukudo : “Ho combattuto fino alla fine”. Stecchi : “Mi sono venuti dei crampi” : Oltre all’oro di Tamberi nel salto in alto oggi sono giunti per l’Italia il quarto posto di Claudio Stecchi nel salto con l’asta ed il quinto di Raphaela Lukudo nei 400 metri femminili agli Europei indoor di Atletica leggera di Glasgow: a fine gara entrambi gli azzurri hanno parlato al sito federale. Così Raphaela Lukudo a caldo: “sono onorata di aver combattuto fino alla fine, era la mia prima finale in una grande ...

Atletica - Europei indoor Glasgow 2019 - Gianmarco Tamberi : “Una vittoria che dedico a tutta l’Italia - il Paese più bello del mondo” : Gianmarco Tamberi si confida al sito federale subito dopo aver conquistato la medaglia d’oro agli Europei indoor di Atletica leggera nel salto in alto con la misura di 2.32. L’azzurro ha poi provato a saltare 2.34 e 2.36 ma non ha trovato le giuste motivazioni, avendo già vinto la gara. Gimbo a caldo ha dichiarato: “C’è troppa emozione dopo due anni e mezzo impossibili tra lacrime e frustrazione. Finalmente ci siamo, si riparte ...