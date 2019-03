Alle 18 : 45 torna la diretta di House of Esports : Fortnite con le fasi finali del torneo ESL Katowice Royale : Nuova giornata di eventi Esports targati DMAX e DPlay con un appuntamento imperdibili con le fasi finali dell'ESL Katowice Royale.Nella giornata di oggi, domenica 3 marzo, dAlle 18:45 ci sarà spazio per 60 minuti di diretta con le principali azioni delle fasi finali del torneo, ospiti speciali in studio e interviste dedicate. A condurre in studio il programma ci sarà Daniele Bossari, coadiuvato da Thomas "HAL" Avallone e Ivan "RampageInTheBox" ...

Juventus - Conte potrebbe tornare. L’Inter pensa ad Allegri : Juventus, Conte l’idea per l’estate – Clamoroso intreccio di allenatori quello che potrebbe rivoluzionare le panchine di Juventus e Inter, nella prossima estate. Le voci di un divorzio a fine stagione tra la Juventus e Massimiliano Allegri si fanno sempre più insistenti: il tecnico toscano se fallirà l’appuntamento con la Champions League sarebbe il primo […] L'articolo Juventus, Conte potrebbe tornare. ...

Inter - SpAlletti : "Icardi? Sa cosa fare per tornare in campo" : L'Inter di Luciano Spalletti è caduta in casa del Cagliari di Rolando Maran che ha meritato la vittoria per aver giocato una partita di quantità e qualità per tutti e 98 i minuti di gioco. I sardi ...

Il Pil rAllenta allo 0 - 9% e il debito torna a salire dopo 2 anni : Roma, 1 mar., askanews, - Frena l'economia e torna a salire il debito pubblico dopo due anni. Sono i principali elementi dei dati Istat sull'economia e i conti pubblici relativi al 2018 insieme al miglioramento del deficit che scende al 2,1% negli ultimi 12 mesi.L'anno scorso il Pil in volume ha registrato una crescita dello 0,9% rispetto ...

E’ tornata la “Momo ChAllenge” : la sfida che sta spaventando il web : In queste ore si è diffusa la notizia relativa alla ricomparsa online della “Momo Challenge”. David Emm, Principal Security Researcher del GReAT (Global Research and Analysis Team) di Kaspersky Lab ha rilasciato un commento su quanto accaduto, con una serie di consigli utili per la sicurezza online soprattutto degli utenti più giovani. Stiamo assistendo anche in questi giorni al fenomeno della “Momo Challenge” che sta creando panico e isteria su ...

Infortunio Ronaldo - CR7 torna ad Allenarsi con il gruppo : Infortunio Ronaldo – Buone notizie per Massimiliano Allegri, il quale in vista del match di campionato contro il Napoli può contare su Cristiano Ronaldo. Nessuna lesione per l’attaccante portoghese, il quale, però, potrebbe restare a riposo a prescindere da tutto, soprattutto in occasione della super sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Allegri valuterà il da […] L'articolo Infortunio Ronaldo, CR7 torna ad ...

Meteo - Marzo bAllerino : tornano le piogge - la tendenza di InMeteo : Meteo - Febbraio sta per finire e come ogni volta lo staff di InMeteo presenta la tendenza per la mensilità successiva, ovvero per il mese di Marzo 2019. La mensilità in questione rappresenta il...

Napoli-Juventus - sospiro di sollievo per Allegri : Cristiano Ronaldo torna ad Allenarsi in gruppo : Il giocatore portoghese è tornato ad allenarsi con il gruppo, fugando dunque i dubbi sulla sua presenza in campo contro il Napoli Buone notizie per la Juventus in vista del big match di campionato domenica contro il Napoli. Cristiano Ronaldo, che ieri aveva svolto solo un programma differenziato per il problema alla caviglia sinistra, oggi è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Lo fa sapere il club bianconero. Questa la nota ...

Woody Allen torna alla regia e Javier Bardem si propone : Nel 2016 Amazon produce la prima ed unica serie tv diretta e scenggiata da Woody Allen , Crisis in Six Scene . In seguito viene siglato un accordo per quattro film: il primo fu Wonder Wheel e il ...

Ritorna Gennaro Cannavacciuolo in “Allegra era la vedova?” : Si terranno a Milano e Firenze le prossime tappe del nuovo spettacolo “Allegra era la vedova?”, con l’attore Gennaro Cannavacciuolo Milano, 27 febbraio 2017 – Gennaro Cannavacciuolo, tra i più eleganti ed ecclettici artisti della scena italiana, ormai consacratosi come ideatore di one-man-show, porta in scena un nuovo spettacolo. Si tratta di un capriccio scenico, in [...]

Allenamento del Napoli - è tornato Younes : Prosegue il recupero di Mario Rui Nella settimana che conduce a Napoli-Juventus – in programma domenica sera alle 20.30 – Younes torna ad allenarsi in gruppo. La figura del tedesco di origini libanese è sempre circondata da un alone di mistero. Sin dalla fuga col padre da Castel Volturno per raggiungere il nonno in Germania. Ultimamente è stato in Belgio per una rieducazione della caviglia. Oggi ha sostenuto l’intera sessione ...

F1 – Test Barcellona - si torna in pista al Montmelò per la seconda sessione : tutte le immagini del Day-1 [GAlleRY] : Le scuderie sono tornate in pista al Montmelò per la seconda ed ultima sessione di Test prima dell’esordio di Melbourne Si torna in pista, scatta oggi la seconda sessione di Test pre-stagionali di Formula 1 che si concluderà venerdì prossimo. Lo scenario è sempre il circuito del Montmelò, dove i team continueranno a sviluppare le proprie monoposto in vista dell’esordio di Melbourne, dove il 17 marzo si terrà il Gp ...

Deluso dAlle urne - il M5s torna Alle sorgenti : domani voto on line per acqua pubblica : Deluso dai risultati elettorali nelle elezioni regionali in Abruzzo e Sardegna (almeno, in quest'ultimo caso, per quanto emerge dai primi dati provvisori dello spoglio), il Movimento 5 stelle si abbevera alle sorgenti da cui ha avuto origine. Sul Blog delle stelle, infatti, c'è l'annuncio di una serie di votazioni on line in programma per domani, sul tema dell'acqua pubblica. "domani, martedì 26 febbraio, si voteranno le Lex Iscritti su ...