Al Bano e Romina Power di nuovo insieme | pronti due dischi

Al Bano e Romina Power - un annuncio pazzesco : dopo 24 anni la coppia... : Al Bano e Romina Power si preparano ad un 2019 davvero esaltante. Non solo diventeranno ancora una volta nonni grazie alla loro figlia Cristel ma i due sono pronti a pubblicare un nuovo album insieme. Un disco a due voci che arriverà dopo ben 24 anni. E' dal '95 infatti che la coppia non produce più

Cristel Carrisi - 5 cose che non sai sulla figlia di Al Bano e Romina : Pochi giorni fa, il suo nome è tornato alla ribalta sulle copertine di cronaca rosa: Cristel ha infatti annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio . Un bel momento per la giovane Carrisi, ...

Cristel Carrisi - fiocco rosa : nipote in arrivo per Al Bano e Romina Power : A distanza di pochi mesi dalla nascita di Kai, primogenito di Cristel Carrisi e di Davor Luksic, la coppia è già in attesa del secondogenito. La notizia è stata diffusa dal settimanale Oggi nelle ultime ore. La figlia 33enne di Al Bano e Romina Power che da tempo vive a Zagabria insieme al marito, accoglie con grande felicità l"arriva di una deliziosa bambina. E ora la famiglia Carrisi si allarga ancora di più."A metà agosto avremo un altro ...

Al Bano e Romina Power nonni-bis : Cristel Carrisi è di nuovo incinta : AlBano Carrisi e Romina Power presto diventeranno nonni per la seconda volta. A dare la lieta notizia è stata proprio la figlia Cristel Carrisi sulla rivista di cronaca rosa Gente. Sulla pagine del settimanale Gente in uscita questa mattina, Cristel Carrisi ha annunciato di essere incinta per la seconda volta: "Nascerà ad agosto, quando il suo fratellino Kai avrà quindici mesi”. Durante l'intervista la terzogenita nata dall'unione in matrimonio ...

Cristel Carrisi è incinta. La reazione dei nonni Al Bano e Romina : Al Bano e Romina Power diventeranno nonni per la seconda volta. La figlia Cristel Carrisi è di nuovo incinta. A nove mesi dalla nascita del primo figlio, Kay, aspetta il secondo bebè. A rivelarlo è la diretta interessata in un’intervista al magazine Gente, andando a confermare i rumors che circolavano da un po’ di tempo. Cristel, che ha colpito tutti per la sua bellezza e bravura durante la conduzione di 55 Passi nel Sole, ha ...

Cristel Carrisi di nuovo incinta - fiocco rosa per la figlia di Al Bano e Romina : fiocco rosa per la tribù dei Carrisi. Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, è incinta di 3 mesi. La donna aspetta il suo secondo figlio a soli 9 mesi dalla nascita del primogenito Kai venuto alla luce nel maggio 2018. Queste le parole della giovane mamma: “Nascerà ad agosto, quando il suo fratellino Kai avrà quindici mesi. I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini. Io e mio marito Davor ...

Ylenia Carrisi è viva - Romina Power e AlBano ci credono ancora : Ylenia Carrisi è viva, Romina Power e Albano ci credono ancora Che fine ha fatto Ylenia Carrisi Non ha mai smesso di sperare Romina Power dopo la scomparsa della giovane figlia, Ylenia Carrisi. La ragazza, all’ epoca giovanissima, scomparve a New Orleans durante una vacanza con alcuni amici. La madre non ha mai smesso di credere che possa essere ancora viva, a differenza dell’ex marito Albano Carrisi. Dal canto suo, l’artista si è sempre ...

