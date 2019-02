Yuri Rambaldi sul caso Sarah Altobello | “Chiedo scusa alla mamma”

Chi è Yuri Rambaldi dell’Isola dei famosi 2019 : età e fidanzata : Chi è Yuri Rambaldi dell’Isola dei famosi 2019: età e fidanzata Personal trainer nella vita ma non solo. Ex spogliarellista e modello, Yuri Rambaldi ha da sempre una grande passione per il mondo dello spettacolo. Divenuto un volto noto per aver partecipato alla prima edizione di “Ex on the beach” ora sta letteralmente infiammando le spiagge dell’Honduras con la sua presenza. In particolare nella quarta del noto show ...

Isola dei Famosi - Yuri Rambaldi a Marina La Rosa : 'Te ne esci con delle battute ignoranti' : Le nomination, alcune volte, possono scatenare feroci polemiche tra i naufraghi ed è ciò che è successo all'Isola dei Famosi tra Yuri Rambaldi e Marina La Rosa. L'ex 'gatta morta' della storica prima edizione del Grande Fratello ha osservato come abbiano fatto il suo nome perché ama fare delle battute, avendo un umorismo noir che non viene sempre capito da tutti. Yuri Rambaldi sente che la provocazione è indirizzata verso di lui e allora replica ...

Yuri Rambaldi dell’Isola nasconde qualcosa? Il gossip a Pomeriggio 5 : Isola dei Famosi, Yuri Rambaldi ha più di una fidanzata? Rivelazioni a Pomeriggio 5 Questa sì che è bella. Dopo averlo visto in uno spogliarello a dir poco inaspettato, il giovanissimo naufrago dell’Isola dei Famosi torna al centro dell’attenzione. A quanto pare, il ragazzo ne potrebbe sapere una più del diavolo. Nella diretta di ieri […] L'articolo Yuri Rambaldi dell’Isola nasconde qualcosa? Il gossip a Pomeriggio 5 ...

Isola dei Famosi 2019 - ballo hot tra Yuri Rambaldi e Sarah Altobello - la furia della fidanzata : Il giovane spogliarellista infiamma Playa Uva con la sosia di Melania Trump. Le reazione dei naufraghi e della fidanzata di Yuri.

Isola dei Famosi - ballo hot tra Yuri Rambaldi e Sarah Altobello - la furia della fidanzata : Il giovane spogliarellista infiamma Playa Uva con la sosia di Melania Trump. Le reazione dei naufraghi e della fidanzata di Yuri.

Isola dei Famosi – Chi è la fidanzata di Yuri Rambaldi? La 22enne Micaela gelosa di Sarah Altobello [GALLERY] : Micaela Mineo è la fidanzata di Yuri Rambaldi: il naufrago de L’Isola dei Famosi nel reality però pare interessato a Sarah Altobello Yuri Rambaldi è approdato a L’Isola dei Famosi 14, dopo aver superato il televoto del format ‘Saranno Isolani’. Il bodybuilder, insieme a Giorgia Venturini, è infatti uno dei due naufraghi a non potersi definire Vip nel cast del reality di Canale 5. Il muscoloso naufrago però sta ...

Isola dei Famosi 2019 - Jo Squillo critica contro Yuri Rambaldi per lo striptease : Che le temperature siano elevate in quel dell'Honduras è fuori dubbio e ne ha dato piena dimostrazione Yuri Rambaldi che nel giorno del compleanno di Stefano Bettarini ha dato prova del suo lato da piacione esibendosi in uno spogliarello hot con Sarah Altobello mentre i naufraghi intonano la celebre colonna sonora del film Nove settimane e mezzo.Probabilmente qualche mano troppo lunga ha fatto storcere il naso a qualcuno della ciurma. A ...

L’Isola dei Famosi : Jo Squillo contro lo spogliarello di Yuri Rambaldi : Jo Squillo si scaglia contro Yuri Rambaldi a L’Isola dei Famosi Un’altra settimana sta concludersi su L’Isola dei Famosi e i naufraghi si stanno interrogando sul nome da fare per le nomination in vista della diretta di domenica 10 febbraio. Jo Squillo è sbottata contro Yuri Rambaldi per lo spogliarello fatto durante la festa per il compleanno di Stefano Bettarini. Il ragazzo, ex di Saranno Isolani, ha fatto una performance ...

Isola dei Famosi - Yuri Rambaldi svogliato. Marina La Rosa lo rimprovera : Marina La Rosa non sopporta Yuri Rambaldi e sbotta all’Isola C’è tanta tensione a Cayos Cochinos per la fame. La macchina del riso ha acceso di nuovo polemiche nel gruppo della Ciurma a L’Isola dei Famosi. Come nei giorni passati, Yuri Rambaldi continua a non aiutare i suoi compagni e a infischiarsene delle richieste da parte del gruppo. Marina La Rosa, che sembra non aver abbandonato per niente le vesti di leader, è davvero ...

Isola dei Famosi 2019 : Sarah Altobello e Yuri Rambaldi si avvicinano : Sarah Altobello e Yuri Rambaldi - Isola dei Famosi 14 E’ nata una simpatia tra Sarah Altobello e Yuri Rambaldi, concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019. I due fanno parte del gruppo della ciurma e passano tantissime ore insieme. L’avvicinamento non è passato inosservato agli altri naufraghi, i quali si sono lasciati andare ad alcuni “pettegolezzi” sul conto dei due piccioncini. Nel corso del tredicesimo giorno passato a Playa Uva, Yuri e ...

Yuri Rambaldi all’Isola dei Famosi : Yuri Rambaldi Yuri Rambaldi è uno dei concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2019. Grazie al ritiro di John Vitale, il ragazzo è entrato di diritto nella rosa dei naufraghi della quattordicesima edizione. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Yuri è un galeotto insieme a Alice Fabbrica, Giorgia Venturini e John Vitale. - 03 febbraio, terza puntata | Yuri diventa un naufrago ufficiale, senza passare ...

