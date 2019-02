Yemen | la foto di Fatima diventa simbolo della guerra | a 12 anni pesa solo 10 chili Msf

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Sdraiata sul letto d’ospedale dove è stata ricoverata, la pelle delle braccia ormai aderente alle ossa e lo sguardo fisso sull’obiettivo che punta sul suo viso ossuto che dimostra molto più dei suoi dodici. Lascattata il 12 febbraio in una clinica di Aslam, nella provincia nordoccidentale di Hajjah, èl’ultima immagine che ha fatto il giro del mondo per raccontare le sofferenze causate dallaine dalla malnutrizione acuta nella quale si trovano, secondo gli ultimi dati diffusi da Unicef, circa 1,8 milioni di bambini.Ibrahim Hadi èuno dei volti sofferenti che testimoniano la mancanza di cibo in un Paese che è costretto a lunghissimi periodi di embargo dal 2015, da quando i ribelli Houthi hanno dato inizio a unacivile che, con l’interventocoalizione dei Paesi arabi a guida saudita, ha insanguinato il Paese. “Il problema...

