X-Men Apocalisse film stasera in tv 28 febbraio | cast | trama | streaming

X-Men – Apocalisse : trama - cast e curiosità del film con Jennifer Lawrence e Michael Fassbender : Giovedì 28 febbraio, in prima serata su Italia Uno dalle 21.25 in poi, va in onda in prima tv in chiaro il film del 2016 X-Men – Apocalisse, il sesto capitolo della saga cinematografica principale relativa ai mutanti Marvel (è appena uscito il trailer del settimo, dal titolo Dark Phoenix, peraltro). Nella pellicola, oltre all’immancabile cameo di Stan Lee (qui addirittura con la moglie), c’è spazio anche per una breve ...