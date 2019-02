Wall Street poco mossa

Wall Street debole : pesano trimestrali e stop summit tra Trump e Jong-un : L'azionario Usa apre in calo, sulla falsa riga di quanto già visto in Europa e in Asia. I trader di Wall Street sono pessimisti sulle prospettive di economia e imprese, nonostante i dati positivi sul Pil Usa, +2,6% a fine 2018,. Alcune trimestrali aziendali, come quelle di Booking Holdings e di HP , hanno deluso. Il titolo dell'agenzia viaggi ...

Opening Bell stonata per Wall Street : Partenza senza scosse per New York, nonostante segnali negativi registrati sui Future dei principali indici statunitensi. Il dato sul Pil USA , salito del 2,6% nel quarto trimestre in linea con le ...

Wall Street - miglior avvio d'anno dal 1987. Quanto ancora può correre? : Nonostante l'exploit della Borsa americana gli investitori in tutto il mondo restano decisamente cauti sull'azionario. E in particolare sull'azionario Usa. Da inizio anno, segnala Epfr Global, i ...

Wall Street - miglior avvio d’anno dal 1987. Quanto ancora può correre? : Nei primi due mesi dell’anno Wall Street ha messo a segno la sua quinta miglior performance di tutti i tempi dopo il +19% del 1975, il +17% del 1987, il +16,8% del 1931 e il +12,3% del 1943...

Giancarlo Giorgetti - il retroscena sul viaggio in Usa : le parole con cui umilierà Di Maio a Wall Street : Da colonna della manovra a semplice "sperimentazione". Giancarlo Giorgetti va negli Usa e demolisce, in poche ore, il reddito di cittadinanza. Il sottosegretario leghista è volato oltre oceano per rassicurare gli investitori internazionali sulla tenuta dei conti italiani e non a caso a Wall Street i

Wall Street e Borse Ue in rosso - Piazza Affari tiene grazie alle banche : Andamento Piazza Affari FTSE Mib BTp, collocati 4 mld nuovo decennale benchmark, tasso sale al 2,81% Rendimenti in rialzo per i BTp e CcTeu assegnati in asta dal ministero dell'Economia che ha ...

Wall Street chiude in calo - attesa per sviluppi commerciali : New York, 26 feb., askanews, - La seduta a Wall Street è finita in calo con gli investitori in attesa di sviluppo commerciali tra Stati Uniti e Cina. Intanto la Federal Reserve ha promesso di nuovo ...

Wall Street parte con il segno meno : Wall Street apre incerta sul raffreddamento dell'euforia per gli esiti degli accordi USA-Cina ed in attesa della due giorni di interventi al Congresso Usa su politica monetaria e stato dell'economia

Wall Street a passo di gambero in attesa di Powell. I titoli hot : ... Jerome Powell, di fronte alla Commissione bancaria del Senato, per la presentazione del rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria. Sul fronte valutario intanto il dollaro ...

Wall Street - prevista debole partenza. Attesa per Powell al Congresso Usa - focus su Tesla : Movimenti ribassisti per i future sui principali indici Usa, dopo il positivo avvio di settimana sull'onda dell'ottimismo per le trattative commerciali tra Cina e Stati Uniti. Nella seduta odierna gli ...

Borse Europa solide dopo Wall Street : MILANO, 25 FEB - Borse europee ancora solide dopo l'apertura positiva di Wall Street. A spingere i mercati è stato l'annuncio del presidente americano Donald Trump di rinviare la scadenza per l'...

Wall Street parte bene in scia colloqui USA-Cina : Giornata positiva per Wall Street , che avvia le contrattazioni in rialzo, di riflesso ai buoni progressi delle trattative USA-Cina . Un sostegno che non sembra subire neanche l'effetto del dato ...

Wall Street si prepara ad avvio in rialzo su parole Trump. Vola Spark Therapeutics su offerta Roche : La settimana dovrebbe prendere il via all'insegna degli acquisti a Wall Street, dopo le ultime indicazioni sulle trattative commerciali tra Usa e Cina che fanno ben sperare. In primo piano l'annuncio ...

Kraft-Heinz - trema il colosso del ketchup : profondo rosso a Wall Street - -27% : profondo rosso a Wall Street per il re del ketchup. Il titolo del colosso di Chicago Kraft Heinz, da sempre popolare in Italia anche per altri prodotti come le sottilette o la maionese, è...