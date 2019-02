Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 17:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO PERMANGONO CODE TRA VIA SELCIATELLA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA: DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA A CAMPOVERDE SUD, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO CI SONO CODE TRA VIA SELCIATELLA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA: DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA A CAMPOVERDE SUD, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL ...

Roma : Raggi inaugura nuova Viabilità Tiburtina-Pietralata : Roma- Si sblocca la nuova viabilita’ nell’ambito del Sistema direzionale orientale, il programma urbanistico avviato oltre 15 anni fa con lo scopo di dare sviluppo infrastrutturale al quadrante compreso tra la stazione Tiburtina e la fermata della metro B Quintiliani. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme alla presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa, ha inaugurato questa mattina il prolungamento di via Morello, un ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALL’USCITA PER VIA ARDEATINA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, NEI PRESSI DI CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA; E PROSEGUONO I ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI All’ascolto dell’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio a Roma CODE SU VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA LABARO E SAXARUBRA VERSO Roma CENTRO CODE IN ENTRATA A Roma ANCHE TRA SETTEBAGNI E CASTEL GIUBILEO A SANTASEVERA UN INCIDENTE SULL’AURELIA CREA CODE VERSO Roma TRA L’AURELIA VECCHIA E LO SVINCOLO DELLA Roma TARQUINIA a POMEZIA ANCORA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI All’ascolto dell’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio a Roma CODE SU VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA LABARO E SAXARUBRA SULLA PALOMBARESE CODE DA MARCO SIMONE A VIA NOMENTANA TRAFFICO SOSTENUTO ANCORA SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO SULLA NETTUNENSE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI All’ascolto dell’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio a Roma sul raccordo IN CARREGGIATA INTERNA PERSISTONO CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI tra lA CASILINA e Roma TERAMO sulla Roma fiumicino in entrata a Roma troviamo ANCORA code RALLENTAMENTI TRA MAGLIANA A via dEl cappellaccio TRAFFICO SOSTENUTO ANCORA SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI All’ascolto dell’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio a Roma sul raccordo IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA RESTANO CODE A TRATTI TRA APPIA E Roma FIUMICINO, PROSEGUENDO sempre PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA dirMAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA anche in carreggiata esterna, code a tratti, TRA LA PISANA E L’APPIA E tra lA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI All’ascolto dell’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio a Roma sul raccordo CI SONO CODE ANCHE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA tra LAURENTINA E Roma FIUMICINO, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA dirMAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E ANCORA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA, CODE anche in carreggiata esterna, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA PISANA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI All’ascolto dell’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio a Roma sul raccordo CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA tra la dirMAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA E proseguendo TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA, anche in carreggiata esterna, PER TRAFFICO INTENSO, TROVIAMO CODE all’altezza TRA LA PISANA E LA PONTINA e tra lA CASILINA e la tiburtina TRAFFICO INTENSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI All’ascolto dell’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio sul raccordo CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA tra nomentana e tiburtina e proseguendo TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA, anche in carreggiata esterna iniziano i primi rallentamenti all’altezza delle uscite flaminia aurelia Roma fiumicino e tra l’a24 e la tiburtina TRAFFICO INTENSO SUL PECORSO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA, anche in carreggiata esterna iniziano i primi rallentamenti tra prenestina e a24 TRAFFICO INTENSO SUL PECORSO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI IN ENTRATA Dal raccordo ALLA TANGENZIALE EST. Code in direzione di ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA COLLI DI ENEA E POMEZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA ...