romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 08:15: VIABILITÀ DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 08:15', su #spreaker… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-02-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA, anche in carreggiata esterna iniziano i primi rallentamenti tra prenestina e a24 TRAFFICO INTENSO SUL PECORSO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI IN ENTRATA Dal raccordo ALLA TANGENZIALE EST. Code in direzione di ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA COLLI DI ENEA E POMEZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROM A FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DEI RUTULI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE CASAL MONASTERO E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE Roma TERAMO E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA LA VIA APPIA E LA TUSCOLANA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E L’OLGIATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE IN FASE DI RISOLUZIONE DA SPINACETO AL RACCORDO DIREZIONE CENTRO RICORDIAMO CHE SULLA VIA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO SI RALLENTA IN INTERNA TRA LA SALARIA E CASTEL GIUBILEO E IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CORSO FRANCIA SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E L’OLGIATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA SI STA IN FILA ANCHE PER INCIDENTE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO CON RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E LA Roma TERAMO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA SUL PERCORO URBANO DELLA A24 CODE E RALLENTAEMNTI ANCHE PER INCIDENTE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE SULLA PONTINA SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 09 : 45 : Astral infomobilità della Regione Lazio partiamo dal raccordo Ci sono code in carreggiata interna taralli la nazione Roma Nord via Tiburtina e più avanti te la diramazione Roma sud è la via Appia proseguendo ci si in colonna tra Laurentina e la Pontina in esterno a correre lentamente tra l’Aurelia è la via del Mare più avanti all’altezza della laurea della Romanina per poi incolonnarsi tra Prenestina e la Tiburtina sulla a91 Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA PROSEGUENDO CI SI INCOLONNA TRA LAURENTINA E PONTINA IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA L’AURELIA E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA E ...