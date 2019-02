Via al collegio sindacale anche nelle piccole imprese | tassa da 6mila euro ad

Il Collegio - la terza edizione del docu-reality al Via dal 12 febbraio su Rai 2 : Le prime due edizioni de ''Il Collegio'' hanno raccolto uno stuolo di fan, come da molto tempo non accadeva, e quindi siamo pronti per la messa in onda della terza stagione, a partire dal 12 febbraio 2019 su Rai 2. La terza edizione del docu-reality sarà molto particolare, in quanto la classe di ragazzi (dai 13 ai 17 anni) "viaggerà indietro nel tempo fino al 1968", anno che ha segnato la storia ed è molto importante tanto per la società quanto ...