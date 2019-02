Venezuela | Maduro vende l' oro Guaidò vola in Brasile

Venezuela - Guaidò 'avverte' Maduro : se mi arresti ci sarà una risposta senza precedenti : "Se oseranno imprigionarmi ci sarà una risposta senza precedenti, sia della gente che della comunità internazionale": lo ha detto al programma colombiano, Noticias Caracol, il leader dell'opposizione ...

Caracas - mostra a Maduro video in cui Venezuelani mangiano spazzatura : “trattenuti” giornalista e troupe : Stava intervistando Nicolas Maduro. E gli ha mostrato un video, che risale al 2017 quando il paese era già prostrato dalla crisi, in cui alcuni venezuelani mangiano cibo dalla spazzatura e dicono che il presidente se ne deve andare. Immagini che hanno infastidito il successore di Chavez – da sempre contrario, peraltro, alla ricezione di aiuti umanitari – al punto da decidere di trattenere all’interno del palazzo presidenziale ...

Maduro : Usa vogliono guerra in Venezuela : 16.19 Maduro:Usa vogliono guerra in Venezuela Gli Usa "cercano di provocare una crisi per giustificare un'escalation politica e un intervento militare in Venezuela, per portare la guerra in Sudamerica".Lo ha detto il presidente Venezuelano Maduro in un'intervista. Si tenta di "stabilire un governo parallelo in ...

Venezuela - giornalista denuncia : 'Sequestrato durante intervista a Maduro' : Domande scomode e immagini di gente che rovistava nei cestini della spazzatura alla ricerca di cibo: per questa ragione, sei giornalisti della televisione americana in lingua spagnola Univision che ...

Nessun uso della forza in Venezuela - nuove sanzioni Usa. Pressing internazionale su Maduro : sanzioni piu' forti contro dirigenti di Caracas, blocco degli asset esteri delle aziende Venezuelane, prima tra tutte la petrolifera Pdvsa, nuovi appelli alle Forze Armate perche' prendano le distanze da Nicolas Maduro, ma Nessuna ipotesi di un intervento militare per risolvere la crisi in Venezuela. I paesi del gruppo di Lima, riunito a Bogota' con l'opposizione di Juan Guaido' ed il vicepresidente americano Mike Pence, alzano i toni e la ...

Venezuela - sanzioni Usa a 4 filo Maduro : 22.55 Il Dipartimento al Tesoro americano ha varato sanzioni contro quattro governatori del Venezuela alleati di Maduro. Sono accusati da Washington di aver contribuito a bloccare l'ingresso degli aiuti umanitari nel Paese.

Venezuela - "25 uccisi da regime Maduro" : 17.12 In due giorni di repressione, da sabato scorso, le forze di sicurezza e gli irregolari chavisti hanno ucciso 25 persone e ne hanno ferito almeno 84 a Gran Sabana, alla frontiera Venezuelana con il Brasile. Lo ha denunciato il sindaco della località, Emilio Gonzalez, che si è rifugiato in Brasile, attraversando il confine clandestinamente. Intanto, si apprende che nelle ultime 48 ore sono oltre 150 gli agenti delle forze di sicurezza ...

Venezuela - vertice a Bogotà : Guaidó chiederà uso forza contro Maduro - : Il leader dell'opposizione incontrerà il vicepresidente Usa Mike Pence e i Paesi del gruppo di Lima che lo sostengono. Ma l'Ue e molti altri Stati latinoamericani sono pronti ad opporsi a una ...

Guaidó resta in Colombia e avverte Maduro : “Tutte le opzioni per liberare il Venezuela” : Scendendo le scale dell’aereo militare che lo ha portato da Cucuta a Bogotà, con onori da Capo di Stato, Juan Guaidó deve aver fatto mente locale a tutto quello che è successo negli ultimi quaranta giorni nella sua vita e alle scelte difficili da compiere adesso. Un labirinto per questo ingegnere 35enne entrato in politica a causa della grave crisi...

Venezuela - Guaidò : "Ogni opzione contro Maduro" : Venezuela nel caos: tensioni al confine con Colombia e Brasile. Il presidente Maduro ha fatto incendiare i camion con gli aiuti umanitari internazionali entrati nel Paese. Dura la repressione del ...

Guaido’ si appella a comunità internazionale : “Liberiamo il Venezuela da Maduro”. Usa : “Il presidente ha i giorni contati” : Nessun convoglio di aiuti umanitari ancora è riuscito a entrare in Venezuela. La linea dura del presidente Nicolas Maduro finora tiene banco. Ieri scontri alle frontiere con il Brasile, hanno prodotto 4 morti, e con la Colombia, centinaia di feriti. Le forze di sicurezza di Maduro sono intervenute con le armi per bloccare i convogli di camion con gli aiuti. Decine i soldati Venezuelani che hanno disertato. Ma la tensione continua a salire. Il ...

