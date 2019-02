Valentina Romani | le parole su Lino Guanciale | ' Siamo molto amici'

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Nella giornata di mercoledì 27 febbraioè stata protagonista di un'intervista al programma Vieni Da Me condotto da Caterina Balivo. L'attrice ha risposto alle domande riguardo a colleghi con i quali ha lavorato per capire quale possa essere il modello di uomo ideale. Ha posto l'accento sul rapporto con Giorgio Marchesi, con il quale ha condiviso il set della pellicola cinematografica intitolata 'Il bacio', diretta dal regista Ivan Cotroneo. La protagonista del La porta rossa ha espressodi stima nei confronti di Marchesi, definito "un amico a cui vuolebene". Inoltre, ha fatto notare che le piacerebbe lavorare con un attore cinematografico come Alessandro Borghi per poi passare a. Lasi è soffermata sul rapporto con l'attore avezzanese come dimostrano queste dichiarazioni: "". Lha definito come un uomo ideale e, nel ...

Gawones : Valentina Romani dice che siamo il loro orgoglio e ?????????????????? - angasp8 : RT @itschiarany: Valentina Romani che sceglie #LinoGuanciale come uomo perfetto. Adoro #LaPortaRossa2 #VieniDaMe - ilovebooks_88 : 'Potresti essere mio padre'. Ma lo sguardo di Vanessa dice altro. Valentina Romani è sempre più brava! #LaPortaRossa2 -