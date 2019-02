Valentina Allegri festeggia la laurea da sola La prova della fine della love story con

Valentina Allegri non prende Il Volo : si lascia col cantante Piero Barone e sui social... : Valentina Allegri prende la laurea ma perde l'amore. E' finita infatti la love story, che anche aveva reso nota, fra la figlia dell'allenatore della Juventus Massimiliano, detto Max, e Piero Barone , ...

Piero Barone del Volo e Valentina Allegri si sono lasciati : Valentina Allegri e Piero Barone si sono lasciati. A darne la notizia oggi è il settimanale Chi. La storia d'amore tra la figlia dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e il cantante de Il Volo è arrivata al capolinea dopo soli 5 mesi. A confermare l'indiscrezione del settimanale diretto da Alfonso Signorini l’assenza di lui alla festa di laurea della ragazza. Entrambi ora risultano single.La relazione tra i due sembrava ...

Valentina Allegri si è laureata/ Foto : 'ma sogno di fare l'attrice' : Valentina Allegri si è laureata: la figlia di Max Allegri e fidanzata di Piero Barone, condivide la sua gioia sui social, ma sogna di fare l'attrice.

