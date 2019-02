Uomini e Donne anticipazioni | Natalia torna da Andrea Zelletta dopo Ivan

Uomini e Donne - Teresa e Antonio - stoccate sui social - lui sbotta : 'Frasi fatte' : Nelle ultime ore, sui rispettivi social, Teresa Langella e Antonio Moriconi si stanno distinguendo per delle frasi che hanno tutta l'aria di essere delle reciproche stoccate. Nello specifico, l'attrice napoletana ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha scritto una meravigliosa frase incentrata sull'amore e sul bisogno di avere accanto una persona che voglia davvero stare sempre con lei. A queste parole, però, Antonio pare abbia voluto ...

Speciale Uomini e Donne : la scelta di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez (foto) : ...

Diretta Uomini e Donne : Riccardo e la Di Padua si frequenterebbero fuori dal programma : Secondo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire quello che accadrà oggi, vediamo come ci siamo lasciati nella puntata di ieri. Come di consuetudine, la prima parte è stata aperta dalle vicende amorose di Gemma Galgani. Come molti di voi ricorderanno Rocco, stufo dei continui no della dama, settimana scorsa ha deciso di mettersi in gioco con il parterre femminile. Per questo motivo, nell'ultimo periodo, si è sentito ...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta : "Quando ho scoperto di essere incinta - mi sono messa a piangere - non mi sentivo pronta..." : La notizia è nota da tempo: Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi, aspetta un bambino dal suo futuro sposo, l'ex corteggiatore Pietro Tartaglione. Intervistata dal settimanale Oggi, l'attrice ed ex tronista salernitana, che ha compiuto da poco 30 anni, ha aggiunto dettagli inediti riguardanti la propria gravidanza, concentrandosi soprattutto sul momento in cui ha scoperto di essere in attesa ...

Uomini e Donne - l’arzillo vedovo palpeggia Maria De Filippi durante un ballo. Lei : “La sua mano non è così morta” : Il trono over di Uomini e Donne finisce ancora una volta al centro della scena, questa volta non per colpa dell’ennesima litigata tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, nemmeno per un amore travolgente tra una dama e un cavaliere dall’età avanzata. Al centro dello studio del date show di Canale 5 arriva Renato, un arzillo vedovo di Ravenna con la passione per il ballo. Dal liscio ai balli di gruppo fino a quelli latino-americani, ...

Speciale Uomini e Donne - la scelta di Luigi e Ivan : tutte le anticipazioni : Venerdì 1 marzo, alle 21.10 su Canale 5, l'ultima puntata con il docu-reality spin off di Uomini e Donne. Ecco che cosa...

Uomini e Donne - la scelta di Luigi Mastroianni è... : Venerdì 1° marzo 2019, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, il terzo speciale Uomini e Donne - La scelta, dedicato alle scelte finali dei tronisti Luigi Mastroianni, ex corteggiatore di Sara Affi Fella, e Ivan Gonzalez, l'ex tentatore spagnolo che abbiamo visto nella prima edizione di Temptation Island Vip.Per quanto riguarda la scelta di Luigi, il 23enne proveniente da Catania si è recato nella villa insieme alle corteggiatrici ...

Uomini e Donne : Nilufar Addati svela la verità sulla rottura con Giordano Mazzocchi : L'ex tronista sui social: "Il problema della nostra relazione era la differenza dei nostri caratteri".

Uomini e donne - Luigi Mastroianni ha scelto : anticipazioni : Si è concluso il percorso di Luigi Mastroianni a Uomini e donne. Il tronista, dopo un anno di permanenza nel programma di Maria De Filippi, ha trovato l’amore ma la strada è sempre stata in salita. Nella scorsa stagione, in qualità di corteggiatore, era riuscito a farsi scegliere da Sara Affi Fella, ma la storia durò poco a causa dell’inganno che lei aveva tramato contro la trasmissione e che sarebbe venuto fuori di lì a poco. Poi, ...

Uomini e donne - imbarazzo per Maria De Filippi : il cavaliere allunga le mani durante il ballo : Momento di forte imbarazzo per Maria De Filippi nella puntata del Trono Over di Uomini e donne . L'arrivo di un nuovo cavaliere, Renato, crea scompiglio in studio mandando in crisi la stessa ...

Ascolti tv 27 febbraio 2019 - la Coppa Italia allo sprint sull'Isola. Cresce Tg2 Post - vola Striscia - Uomini e Donne da record : Ascolti Tv di mercoledì 27 febbraio 2019. Su Rai1 l'incontro di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta è stato visto da una media di 4,6 milioni di spettatori pari al 18,3% di share. Su Canale 5 la media de ...

Anticipazioni Uomini e donne : Natalia Paragoni avvistata insieme ad Andrea Zelletta : La scelta di Ivan Gonzalez andrà probabilmente in onda venerdì 1° marzo in prima serata insieme all'analoga decisione di Luigi Mastroianni. La registrazione di Uomini e donne relativa alla festa di fidanzamento al castello è già stata effettuata qualche giorno fa e gli esiti hanno creato scalpore sui social network, confermando in parte le aspettative della vigilia. Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, Ivan Gonzalez avrebbe deciso ...

Uomini e Donne - Antonio Moriconi e Teresa comunicano a distanza : la frecciatina : Antonio Moriconi dopo Uomini e Donne: le news sull’ex corteggiatore di Teresa Antonio Moriconi dopo Uomini e Donne non ha intenzione di starsene in silenzio. La scelta di Teresa Langella sta facendo ancora parecchio discutere e in attesa di vedere in onda la puntata del Trono Classico con il confronto fra i protagonisti, il terreno […] L'articolo Uomini e Donne, Antonio Moriconi e Teresa comunicano a distanza: la frecciatina proviene ...

Sara Affi Fella sottopeso : l’ex tronista di Uomini e Donne si confida e risponde alle critiche : Sara Affi Fella si confida e risponde alle critiche dopo Uomini e Donne, lo sfogo dell’ex tronista: “Sono ancora sottopeso” Gli ultimi mesi non sono stati di certo facili per Sara Affi Fella. L’ex tronista, dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista a Uomini e Donne, ha dovuto fare i conti con l’odio del web […] L'articolo Sara Affi Fella sottopeso: l’ex tronista di Uomini e Donne si confida e ...