Università | come si piazzano gli atenei italiani in Ue? Cerchiamo di capirlo

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Da anni si parla di fuga di cervelli, di limitato numero di studenti che accedono all’, nonché dello scarso valore competitivo deglirispetto a quelli stranieri. Abbiamo, quindi, voluto verificare quale sia la situazione delle nostrerispetto a quelle di alcuni Paesi europei, da quelli ritenuti più competitivi (Francia, Germania, Gran Bretagna) a quelli a noi più simili (Spagna) o distanti (Polonia).Numero di iscritti – Partendo dalla situazione interna (Tab. 1, vedi in fondo) risulta che, esaminando gli ultimi anni accademici disponibili (2011/2012 – 2016/2017), ogni anno sono circa 1,7 milioni gli iscritti, di cui un sesto circa nuovi immatricolati. Questa popolazione universitaria pesa, nell’insieme, per meno del 3% sull’intera popolazione italiana e, in termini di immatricolazioni, appena lo 0,5%. Interessante è il dato della ...

